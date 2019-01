Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e il taglio drastico con il passato : cosa c'è dietro il Nuovo look : Elisa Isoardi si è mostrata a La prova del cuoco con un nuovo look, dopo la seduta di ieri con il suo hair stylist di fiducia Michel Harem. Già ieri la conduttrice aveva annunciato la novità, il ...

Lory Del Santo a CR4 : Nuovo look dopo il Grande Fratello Vip : Lory Del Santo extension capelli: il nuovo look a CR4-La Repubblica Delle Donne Anno nuovo, look nuovo per Lory Del Santo. La soubrette ha sfoggiato una nuova chioma a CR4-La Repubblica delle Donne dove è diventata opinionista dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip. Capelli lunghissimi e riga al centro, così si è presentata […] L'articolo Lory Del Santo a CR4: nuovo look dopo il Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

John Travolta toglie il parrucchino e i fan apprezzano il Nuovo look : Con l'arrivo del 2019, John Travolta ha salutato i fan con un nuovo look. Messo da parte il parrucchino, l'attore mostra la testa rasata, in una foto pubblicata su Instagram in compagnia della figlia Ella. "Spero che tutti abbiano avuto un grande anno!", brinda nella didascalia del post, che è stato apprezzato con un like da oltre 133mila utenti. Sono lontani i tempi del ciuffo di Danny Zuko, protagonista di "Grease", tra le ...

John Travolta si mostra senza il parrucchino : ecco il suo Nuovo look : John Travolta sfoggia un nuovo look. O meglio, l’attore ha deciso di togliere di mezzo il parrucchino e la scelta, possiamo dirlo, è stata giusta. Il 64enne interprete di decine di film acclamati sembra infatti più giovane e la testa rasata gli dona. “Spero che tutti abbiano un ottimo anno nuovo”, scrive nel post su Instagram. Lontani i tempi della folta chioma alla Vincent Vega, l’indimenticabile personaggio che Travolta ...

Caterina Balivo - Nuovo look : «Capelli un po’ troppo corti - ma ricresceranno in fretta» : nuovo look per Caterina Balivo: la conduttrice Rai, insieme alla figlia, la piccola Cora, ha deciso di tagliare i lunghi capelli, scegliendo un’acconciatura un po’ insolita. In un esclusivo salone di Roma, frequentato da tanti vip, Caterina Balivo ha approfittato di un momento libero per… darci un taglio. Il periodo trascorso dal parrucchiere con […]

Caterina Balivo - Nuovo look : «Capelli un po' troppo corti - ma ricresceranno in fretta» : nuovo look per Caterina Balivo: la conduttrice Rai, insieme alla figlia, la piccola Cora, ha deciso di tagliare i lunghi capelli, scegliendo un'acconciatura un po' insolita. In un esclusivo...

Benedetta Mazza cambia look : Nuovo taglio e colore per il 2019 (Foto) : Il nuovo look di Benedetta Mazza nel 2019: ecco la foto di taglio e colore Benedetta Mazza ha deciso di cambiare qualcosa per il 2019. Ha in mente di buttarsi in nuove esperienza, di attuare importanti cambiamenti e, per iniziare, ha deciso di colorare di rosa alcune ciocche della sua chioma. Anno nuovo e colore […] L'articolo Benedetta Mazza cambia look: nuovo taglio e colore per il 2019 (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona dà ‘un taglio’ al passato : Nuovo anno - Nuovo look : Fabrizio Corona dà ‘un taglio’ al passato e festeggia l’arrivo del 2019 con un nuovo look: “Pronti, da battaglia” Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi, dopo il carcere è tornato a respirare l’aria della libertà […] L'articolo Fabrizio Corona dà ‘un taglio’ al ...

Nuovo anno e Nuovo look per il Huawei Mate 20 Pro : due colorazioni trapelate : Il Huawei Mate 20 Pro si rifà il look con l'inizio del 2019. Nonostante il telefono sia stato lanciato solo in ottobre, con il nuovo anno, subisce un restyling con due nuove colorazioni molto particolari che non mancheranno di dare un nuovo impulso alle vendite, pure abbastanza notevoli riferite a tutta la serie Mate 20 lanciata in autunno (ben 5 milioni di esemplari in poche settimane a fine 2018). Il Huawei Mate 20 Pro, attualmente, è ...

Nuovo anno e Nuovo look per il Huawei Mate 20 Pro : due colorazioni nuove di zecca trapelate : Il Huawei Mate 20 Pro si rifà il look con l'inizio del 2019. Nonostante il telefono sia stato lanciato solo in ottobre, con il nuovo anno, subisce un restyling con due nuove colorazioni molto particolari che non mancheranno di dare un nuovo impulso alle vendite, pure abbastanza notevoli riferite a tutta la serie Mate 20 lanciata in autunno (ben 5 milioni di esemplari in poche settimane a fine 2018). Il Huawei Mate 20 Pro, attualmente, è ...

Kadjar - l'evoluzione del Suv griffato Renault : Nuovo look - molti più contenuti : CAGLIARI - Quasi mezzo milione di Renault Kadjar vendute nel mondo. Un successo commerciale intenso, in appena tre anni di commercializzazione. Ma per preservare tale ascesa era doveroso un...

FOTO Paola Egonu e il Nuovo look - capelli biondo platino per l’opposto della Nazionale : Paola Egonu ha sfoderato un nuovo look in occasione della partita che Novara ha vinto contro Casalmaggiore nella serata di ieri, match valido per la 13^ giornata della Serie A1 di volley femminile. L’opposto, infatti, è scesa in campo con i capelli color platino: una grande novità per la 20enne che ci ha abituato a frequenti cambi di capigliatura nel corso delle ultime stagioni in cui ha scalato le gerarchie imponendosi come una delle ...

Volley : Egonu - Nuovo look dopo l'addio a Kasia : Tempo di rivoluzioni per Paola Egonu . dopo l'addio alla compagna Skorupa ecco spuntare un nuovo look in occasione dell'ultimo turno di campionato del 2018. Nella sfida con Casalmaggiore, l'azzurra si ...

Lazio - Inzaghi studia il Nuovo look per la Champions : Immobile - fermo a quota 10 reti dal rigore con la Samp, ma inserito da The Guardian fra i 100 giocatori più forti del mondo - è il solito amuleto: Ciro ha realizzato addirittura sette gol in sei ...