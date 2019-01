Cristiano Ronaldo accusato di stupro | la polizia di Las Vegas ha chiesto il test del Dna

La polizia di Las Vegas ha chiesto che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del DNA per il presunto stupro di Kathryn Mayorga : Il Wall Street Journal ha scritto che la polizia di Las Vegas ha inoltrato di recente una richiesta alle autorità italiane per sottoporre Cristiano Ronaldo al test del DNA: l’obiettivo è quello di verificare un’eventuale corrispondenza con il DNA trovato

