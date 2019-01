Coppa Italia | il Bologna ospita la Juventus | dove vedere la gara in Tv

Favola Entella - esodo per la Coppa Italia contro la Roma : L’Entella pensa in grande e si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. Attualmente occupa il quinto posto del Gruppo A del campionato di Serie C ma ha diverse partite da recuperare e potenzialmente può ritrovarsi in prima posizione entro le prossime settimane. Dopo l’ultima estate caldissima con il caos riammissione in Serie B il club ha deciso di pensare solo al campo e per il momento si è tolto ...

Juve - ansia per Mandzukic : problemi ai flessori - salta la Coppa Italia. SuperCoppa a rischio : Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della SuperCoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L'attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l'...

Juventus - infortunio per Mandzukic : in Coppa Italia novità in attacco : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi di formazione, anche perché poi la squadra sarà ...

Volley – Coppa Italia maschile : in vendita da oggi i biglietti per la partita di quarti di finale tra Modena e Milano : Coppa Italia di pallavolo maschile: in vendita da oggi i biglietti per il match del 24 gennaio Da questa mattina è possibile acquistare il biglietto per il match del 24 gennaio alle 20,30 che vedrà di fronte Modena e Milano, quarti di finale di Coppa Italia e partita valida per l’accesso alla Final Four del torneo, che avrà luogo il 9 e il 10 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito le modalità di acquisto dei ...

Infortunio Mandzukic - il calciatore della Juve potrebbe saltare la SuperCoppa italiana : Infortunio Mandzukic, il centravanti bianconero a serio rischio in vista della Supercoppa italiana che la Juve giocherà a Gedda contro il Milan Infortunio Mandzukic – Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L’attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l’allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : tanti pretendenti al successo. Italia da podio con Marco Fichera e nella gara a squadre : Questo fine settimana ad Heidenheim (Germania) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada maschile. Nell’appuntamento inaugurale di Berna ha trionfato l’esperto giapponese Kazuyasu Minobe, che è stato anche l’ultimo vincitore proprio ad Heidenheim e quest’anno andrà quindi a caccia del bis. In questa tappa saranno assenti due big: il francese Yannick Borel, campione del Mondo ed europeo in carica, e il coreano Park ...

SuperCoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...

Prima snobbata - ora fondamentale. La Coppa Italia che può salvare la stagione : MILANO - Benvenuta coppa Italia, possibile fonte di incertezza: visto che l'obiettivo di contendere l'8° scudetto consecutivo alla Juventus sembra sfumato già a inizio gennaio, alle concorrenti resta ...

Coppa Italia - le probabili formazioni di Torino-Fiorentina - ottavo di finale 13-1-2019 : probabili formazioni ed analisi di Torino-Fiorentina, ottavi di Coppa ItaliaLa Coppa Italia come trampolino per l’Europa. Deve essere questo l’obiettivo con cui Torino e Fiorentina approcceranno questi ottavi, nel match più equilibrato tra gli otto in programma.E il passaggio del turno sarà sicuramente una spinta in più in vista del girone di ritorno di campionato, che fin qui ha visto molto altalenanti entrambe le formazioni (il Toro è 9 con ...

La Coppa Italia ormai è diventato un altro campionato : Dopo essersi specchiato, naturalmente timido timido, nelle acque delle Maldive, delle Barbados o, nella peggiore delle ipotesi, delle Bahamas, il pallone Italiano ora è pronto a rimbalzare per il ...

Pronostici Coppa Italia - 12-13-14 Gennaio 2019 : Consigli Scommesse Ottavi di Finale : Coppa Italia: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per gli Ottavi di Finale che si giocheranno i giorni 12-13-14 Gennaio 2019.In attesa del ritorno del campionato, le squadre Italiane nel week-end che sta per arrivare, scenderanno in campo per disputare gli Ottavi di Finale di Coppa Italia che, con ben sappiamo, è un turno composto da una partita secca. Chi vince di conseguenza, procede alla fase successiva. Andiamo a leggere insieme, ...

Calendario Coppa Italia 2019 - il programma e gli orari degli ottavi di finale. I palinsesti tv e streaming : Entrano finalmente in scena le migliori. Torna il grande calcio Italiano dopo la pausa per le festività: i primi match ufficiali per il 2019 saranno validi per la Coppa Italia che nel fine settimana vedrà le sedici compagini rimaste sfidarsi per gli ottavi di finale. Juventus, Napoli, Inter, Milan: tutte le squadre più attese saranno in campo nelle sfide a scontri diretti. Gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocheranno da sabato 12 a lunedì ...

Calciomercato Juventus - Ramsey firma dopo la SuperCoppa italiana : Risolto ogni dettaglio e fugato ogni dubbio, Aaron Ramsey è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus . dopo l'accordo totale trovato tra la società bianconera e il centrocampista che ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...