Baglioni contro Salvini sui migranti | il direttore di Rai Uno lo boccia | «Mai più a

Migranti - è bufera su Baglioni. Ed è scontro tra il Pd e la Rai : Le parole di Claudio Baglioni sulla questione Migranti hanno creato un vero e proprio caso Sanremo che di fatto accompagnerà il Festival anche nei giorni della kermesse. 'Mi sento sconfitto. Credo che ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno De Santis lo 'boccia' : 'Mai più a Sanremo' : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...

Salvini contro Claudio Baglioni per la questione migranti : “Canta che ti passa” : Salvini contro Claudio Baglioni su Twitter dopo le affermazioni del direttore artistico di Sanremo sulla questione migranti. Il vicepresidente del Consiglio ha twittato un articolo de Il Tempo che riassumeva quanto esposto dal cantautore Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa per il Festival di Sanremo 2019, incluse le sue dichiarazioni sulla necessità di accogliere i migranti in Italia. La replica di Matteo Salvini non si è fatta ...

“Ecco che è”. Baglioni durissimo contro Salvini. Arriva la risposta del ministro : “Siamo un po’ alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io”. Così Claudio Baglioni durante la presentazione del festival di Sanremo sulla questione migranti e Sea Watch. “Credo che le misure messe in campo dal governo non siano all’altezza. Non lo sono state neanche quelle precedenti ma ora il problema è più ...

Migranti - che ci azzecca Baglioni?Idolo della Boschi contro Salvimaio : Indicativo dello stato di confusione, in cui versa l'opposizione, è il sostegno, dato dalla Boschi a un'esternazione dell'attempato cantante, Claudio Baglioni, contro il governo Salvimaio sull'immigrazione. Che ci azzecca l'artista, ingaggiato dalla RAI per condurre il festival nazionalpopolare di Sanremo, con una materia su cui le decisioni spettano all'esecutivo, scelto, nelle "gabine", dagli italiani, che hanno licenziato,il 4 marzo scorso, ...

Sanremo - Baglioni contro Salvini ma il suo Festival è sovranista : di Marco Castoro ROMA - Bisogna dare atto a Claudio Baglioni di aver riportato la canzone italiana al centro del Festival di Sanremo. Perché - come dice il direttore artistico - Sanremo è una ...

Claudio Baglioni contro il governo : “Il problema immigrazione è una farsa!” : Claudio Baglioni si espone sulla faccenda Sea Watch e punta il dito verso il governo Claudio Baglioni risponde alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa per il Festival di Sanremo di cui sarà nuovamente direttore artistico e conduttore. E non perde occasione per prendere posizione sul tema immigrazione e, nello specifico, sul caso Sea Watch. “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere” commenta il cantautore ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Claudio Baglioni : "Canta che ti passa - lascia che chi di dovere si occupi di immigrazione" : Il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non si è fatto sfuggire l'occasione di replicare alle dichiarazioni che Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, che ha rilasciato durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese che si è tenuta oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, al Casinò di Sanremo.Le parole utilizzate dal cantautore romano per ...

