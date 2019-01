Scatta l' ACI Rally Italia Talent 2019 | il calendario delle selezioni La Suzuki Swift

Demi Lovato - Scatta il bacio social col designer Henry Levy : Demi Lovato torna a sorridere. Dopo le lunghe settimane trascorse in una clinica privata per curare le sue dipendenze dall'alcol, la cantautrice americana pare aver finalmente trovato una spalla pronta a sostenerla nel difficile e lento percorso riabilitativo. Si tratta di Henry Levy , designer americano di 27 anni, che più volte è stato avvistato in compagnia della ex-stella di Camp Rock e ha partecipato ad eventi benefici in sua ...

Anticipazioni Trono Over - Scatta il bacio tra la Galgani e il nuovo corteggiatore : Le registrazioni di ieri della puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci portano interessanti novità. Si inizia con il solito simpatico show tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, quest'ultima addirittura alza la gonna della dama torinese. Gemma e Rocco si sono riparlati in modo da tranquillo, ma la situazione è rimasta invariata. La star del Trono Over ha sorpreso tutti, raccontando di essere molto entusiasta per come stanno andando le cose con ...