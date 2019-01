Albano Carrisi | l' impensabile a 75 anni | la chiamata internazionale | il ritorno dopo 40

Lino Banfi ed Albano Carrisi insieme per fiction : Lino Banfi ed Albano Carrisi Corre il ventennale di Un Medico in Famiglia, che il 6 dicembre 1998 si affacciò su Rai 1 con il suo primissimo episodio, e Lino Banfi non ha ancora accettato la decisione dell’azienda pubblica di non produrre un’undicesima stagione conclusiva, che avrebbe permesso alla famiglia Martini di salutare il pubblico. L’attore pugliese non perde le speranze ma intanto si lancia in nuovi progetti, che però ...

Albano Carrisi - orgoglio italiano : 'Il momento più emozionante della mia carriera' - schiaffo ai comunisti : Il momento indimenticabile di Albano Carrisi ? Uno schiaffo al comunismo . Il mitico cantante di Cellino San Marco, a Monaco di Baviera insieme alla ex moglie Romina Power , ripercorre la sua carriera ...

Albano Carrisi - la figlia Jasmine in trionfo : 'Bellezza struggente - lei...' - un colpo clamoroso al cinema : Anche Jasmine Carrisi entra nel mondo dello spettacolo e lo fa dalla porta principale La giovanissima figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso secondo il gossip , letteralmente impazzito, delle ...

Gossip : frecciatina di Barbara D’Urso ad Albano Carrisi : Durante l’ultima puntata di Domenica Live andata in onda lo scorso 2 Dicembre, Barbara D’Urso ha punzecchiato Albano Carrisi. La conduttrice Mediaset non sembra aver affatto gradito le esternazioni del cantante pugliese rilasciate in altri salotti televisivi. Per capire quanto accaduto però, bisogna tornare indietro di qualche settimana. Lo scorso 4 Novembre, il Leone di Cellino San Marco sarebbe dovuto intervenire nel contenitore domenicale di ...

Albano Carrisi - Romina Power e altri : primi nomi ospiti C’è posta per te 2019 : Quando torna in onda C’è posta per te e chi sono i primi ospiti del 2019 Quasi tutto pronto per il ritorno di C’è posta per te, uno dei programmi più amati di Canale 5. Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate per tutta l’estate e la messa in onda è prevista per il […] L'articolo Albano Carrisi, Romina Power e altri: primi nomi ospiti C’è posta per te 2019 proviene da Gossip e Tv.

Gossip - Albano Carrisi a Carta Bianca bacchetta Elisa Isoardi e gela Loredana Lecciso : Il 16 novembre Albano Carrisi è stato ospite a Carta Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Nel corso dell’intervista, il cantante è tornato a parlare del rapporto che ha attualmente con le donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Inoltre, Albano ha espresso la sua opinione anche su Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 3 ha fatto presente al cantante pugliese che, insieme alla Power, sono una delle ...

Albano Carrisi continua a cantare : “Non voglio più ritirarmi” : Albano news: il cantante non si ritira più nel 2019 Albano Carrisi ha cambiato idea: il 31 dicembre 2018 non si ritirerà dalle scene come annunciato qualche tempo fa. Il cantante di Cellino San Marco continuerà a cantare anche nel 2019 e la sua agenda è già fitta di impegni in giro per il mondo. […] L'articolo Albano Carrisi continua a cantare: “Non voglio più ritirarmi” proviene da Gossip e Tv.

Ieri - Albano Carrisi - ha bidonato la Barbara d’Urso. Clamoroso il retroscena…c’è lo zampino di Romina Power?! : Continua il giallo sull’ “Albano- Gate”, ovvero la mancata presenza di Albano Carrisi durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’. Il cantante avrebbe dovuto sedere tra gli ospiti di Barbara d’Urso, ma avrebbe dato forfait... L'articolo Ieri, Albano Carrisi, ha bidonato la Barbara d’Urso. Clamoroso il retroscena…c’è lo zampino di Romina Power?! proviene da Gossip, News, ...

La verità sul malore Albano Carrisi del 4 novembre : notizie sulla sua salute : Il malore che avrebbe colpito Albano Carrisi ieri 4 novembre continua a tenere banco, benché le ultime notizie in merito allo stato di salute del cantante pugliese siano apparse più che rassicuranti. L'artista avrebbe dovuto presentarsi a Domenica Live, programma televisivo condotto da Barbara D'Urso, show a cui alla fine non ha preso parte per un improvviso ed alquanto sospetto malore, che ha molto fatto preoccupare i suoi fan (non sarebbe ...

