Milano 2019 | gli auguri e l impegno di Beppe Sala ' Felice di quanto fatto | ora tocca alle

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

Basket - Eurolega 2019 : Milano ha ancora il dubbio Nemanja Nedovic per il Buducnost : Continua a rimanere in dubbio la posizione di Nemanja Nedovic. Il giocatore dell’Olimpia Milano, già assente nella gara persa contro Avellino dalla formazione di Simone Pianigiani, potrebbe non riprendersi in tempo utile per il match di Eurolega contro il Buducnost dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta irpina. Oltre a ciò, dalle pagine della Gazzetta dello Sport filtra anche una certa preoccupazione, ...

Basket - Eurolega 2019 : Jasmin Repesa nuovo allenatore del Buducnost. Subito sfida con Milano : Jasmin Repesa è il nuovo allenatore del Buducnost ed il calendario porterà Subito ad una sfida particolare per il tecnico croato. Infatti il 3 Gennaio ci sarà il match al Forum contro l’Olimpia Milano, sua ex squadra e con la quale ha vinto anche lo Scudetto nella stagione 2015-2016. La squadra montenegrina è attualmente al penultimo posto in Eurolega e al quarto nella Lega Adriatica. Risultati che hanno portato la società ad esonerare il ...

Capodanno 2019 e botti. Da Milano a Palermo - tutti i divieti : Uso di fuochi d'artificio limitato un po' dappertutto. Quasi ovunque sarà vietato il possesso di spray urticanti. La mappa città per città

Così Milano saluta in musica il 2019 : Pronti via, il conto alla rovescia è cominciato: mancano poche ore alla «colonna sonora» di Capodanno. E la Milano degli spettacoli è già pronta per il concerto di stasera, quando in musica si concluderà l'anno vecchio e si saluterà anche quello nuovo. Teatri, auditorium, locali, palcoscenici piccoli e grandi, in primis ...

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Capodanno Milano 2019 all’insegna della musica e dell’allegria : Piazza del Duomo offrirà una serata di musica e allegria gratuita e aperta a tutti. Sul palco ci saranno Francesco

Basket - Serie A 2019 : la tredicesima giornata. Avellino-Milano il big match - Brescia-Sassari per la Coppa Italia - Cantù-Pistoia per la zona salvezza : Si avvicina la fine del girone di andata della Serie A 2018-2019: la tredicesima giornata propone un big match, quello tra Avellino e Milano, e molte sfide importanti per le rispettive zone di classifica (Brescia-Sassari, Cantù-Pistoia sono quelle da tenere d’occhio con più attenzione). Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci attende nel turno in arrivo, che per l’occasione è completamente domenicale. ACQUA SAN BERNARDO ...

Milano - Capodanno 2019 : ecco gli eventi dalla Scala al Mudec : Teatro Nazionale dal 5 ottobre al 31 dicembre: "Mary Poppins " il Musical" Teatro Nuovo il 31 dicembre: "Instant Theatre" con Enrico Bertolino che unisce attualità, politica, satira, cronaca e ...

Milano-Sanremo 2019 : data - programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 23 marzo 2019 si correrà la 110ma edizione della Milano-Sanremo. La prima Classica Monumento della stagione vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su quasi 300 km per conquistare una delle vittorie più ambite dell’anno. L’ultimo vincitore della Classicissima è il nostro Vincenzo Nibali, che con un attacco capolavoro sul Poggio è riuscito a prendere il largo e a trionfare in solitaria sul traguardo di Sanremo, precedendo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vittorie per Renon - Cortina e Asiago - cadono Fassa - Milano e Vipiteno : Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019. Sono andati in scena due match del 26esimo turno, più quattro recuperi. Tra i risultati odierni spiccano il facile successo di Renon in casa di Fassa e di Cortina contro Milano, mentre Asiago regola Vipiteno all’overtime. Negli altri incontri vincono Lubiana, Jesenice ed i Red Bull Juniors. Asiago Hockey-WSW Vipiteno 5-4 dopo overtime. Successo importante per Asiago che ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in piena lotta per i playoff - ma Gennaio e Febbraio saranno decisive : Un inizio folgorante, la crisi di mezzo ed un finale con molti rimpianti. Si può riassumere in questo modo il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano nel girone d’andata della stagione regolare. La squadra di Simone Pianigiani è attualmente al nono posto della classifica con un record in negativo (7-8), ma con l’obiettivo playoff ancora ampiamente alla portata della squadra milanese. Sicuramente Milano sperava di trovarsi in ...