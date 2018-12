Meteo Protezione Civile domani | freddo e maltempo su Adriatiche e al Sud

Meteo Protezione Civile domani : tempo in peggioramento al centro-sud : L'avvicinamento di una perturbazione in arrivo da Est, accompagnata da aria più fredda, apporterà nella giornata di Domenica un peggioramento atmosferico al centro-sud, con precipitazioni che...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile - ancora nebbie fitte : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la penisola, senza alcun fenomeno significativo. Attenzione però alle nebbie al Nord. Ecco il bollettino Meteo della...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - emanata allerta Meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Protezione Civile domani : debole instabilita' sui settori tirrenici : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile, salvo debole instabilità attesa sulle regioni tirreniche peninsulari. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile sull'Italia - molte nubi al Nord con nebbie : Nella giornata di domani avremo sull'Italia condizioni Meteo ampiamente stabili, con ampi spazzi soleggiati al centro-sud, e maggiore copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali e dell'alto...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo e neve in pianura in arrivo al Nord : Una perturbazione atlantica porterà un peggioramento atmosferico domani al Centro-Nord e in particolar modo al Nord-Ovest, con nevicate fino a bassa quota. Ecco il bollettino della Protezione...

Allerta Meteo - altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina : i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora freddo e neve nelle prossime ore al Nord Italia: il nuovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico provocherà intense nevicate in pianura Padana già domani, Mercoledì 19 Dicembre, soprattutto nel pomeriggio/sera, a partire dal Nord/Ovest, imbiancando anche Torino e Milano. Nella notte successiva il maltempo si estenderà anche al Nord/Est e alle Regioni centrali, dove la quota neve sarà comunque più alta. ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il Sud : allarme venti di burrasca e mareggiate sulle coste : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà la formazione di una depressione sull’Adriatico centro-meridionale, con una netta intensificazione dei venti sulle regioni del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo in generale miglioramento : Dopo il transito della perturbazione che ha portato maltempo e nevicate fino a bassa quota al centro-nord, domani avremo gli ultimi strascichi di instabilità sulle estreme zone meridionali. tempo...

Allerta Meteo - la protezione civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le prossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un pesante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...