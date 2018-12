Marcello Cirillo dalla Balivo critica Giancarlo Magalli

Marcello Cirillo lo sanno tutti com’è Magalli : Marcello Cirillo torna a parlare di Giancarlo Magalli. Ospite della puntata “Vieni da Me” ha parlato dei suoi ex colleghi dopo l’esclusione dopo vent’anni dal programma di Rai 2, Adriana Volpe ha avuto parole di elogio, per Magalli, la musica, è proprio il caso di dirlo, è in po’ diversa. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Marcello ha giocato al “momento emoticons”, che consiste nell’attribuire emoticons a ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po' cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a 'Vieni da me', lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel 'gioco delle emoticon', a cui si deve ...

‘Vieni da me’ - Marcello Cirillo torna a parlare di Giancarlo Magalli : “Lo sanno tutti…” : Tra gli ultimi ospiti di Caterina Balivo anche Marcello Cirillo. Il conduttore televisivo, è intervenuto il 27 dicembre a “Vieni da me”, lo show pomeridiano di Rai Uno, e ha accettato di partecipare al “gioco delle emoticon”. Come funziona? In pratica si deve attribuire uno smile a diversi personaggi della tv e Cirillo è stato anche interrogato dalla padrona di casa in merito alla discussione che è avvenuta con Giancarlo Magalli. Ricordate? ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po euro cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a "Vieni da me", lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel "gioco delle emoticon", a cui si deve ...

Marcello Cirillo a "Vieni da me" : "Magalli è stato un po' cattivello" : Marcello Cirillo, celebre conduttore televisivo, è intervenuto il 27 Dicembre a 'Vieni da me', lo show pomeridiano di Rai Uno diretto da Caterina Balivo. Nel 'gioco delle emoticon', a cui si deve ...

Vieni da Me - Marcello Cirillo smaschera Giancarlo Magalli : "Sanno tutti che lui è..." : Tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me di giovedì 27 dicembre, su Rai 1, c'era Marcello Cirillo, che si è prestato a un giochino della trasmissione in cui bisogna attribuire una emoticon a diversi personaggi della tv. Si è iniziato con Adriana Volpe, con cui ha partecipato a Pechino Express

Vieni da Me - Marcello Cirillo torna a parlare di Magalli : «lo sanno tutti com'è» : Marcello Cirillo ex responsabile della parte musicale de I Fatti Vostri, torna a parlare di Giancarlo Magalli. Ospite della puntata di Vieni da Me ha parlato dei suoi ex colleghi dopo l'esclusione ...

Marcello Cirillo senza filtri su Magalli : "Lo sanno tutti che è un po' cattivello" : Ospite a "Vieni da me", è tornato a parlare del conduttore de "I Fatti Vostri" con cui ha lavorato per vent'anni

Vieni da Me - Marcello Cirillo torna a parlare di Giancarlo Magalli : “Lo sanno tutti com’è” : Marcello Cirillo ospite della puntata di ieri di Vieni da Me è stato protagonista di un gioco della trasmissione che consiste nell’attribuire una emoticon a vari personaggi tv. Il siparietto è iniziato con un giudizio su Adriana Volpe con la quale a partecipato a Pechino Express: “Non tutti sanno che io ho dormito con lei”, ha detto Cirillo scherzando e dedicando alla conduttrice l’icona dei due bicchieri di campagne. E ...

Marcello Cirillo su Giancarlo Magalli : ‘Un genio con dei piccoli problemi’ : “Ho lavorato con lui per vent’anni, ma come si fa a stare vent’anni insieme? Infatti alla fine non ci incontriamo più”. Marcello Cirillo, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda il 26 dicembre su Rai1, torna sullo scambio di tweet con Giancarlo Magalli avvenuto quando si venne a sapere che Cirillo non sarebbe stato riconfermato per la successiva edizione de I fatti vostri. “Ci vedevamo tutte le ...

Marcello Cirillo a Vieni da me/ 'Giancarlo Magalli? Non abbiamo litigato. Oggi però non ci incontriamo più' : Marcello Cirillo si racconta a Vieni da me. 'Giancarlo Magalli? abbiamo lavorato insieme 20 anni, Oggi però non ci incontriamo più'

Vieni da Me : Caterina Balivo mette in imbarazzo Marcello Cirillo : Caterina Balivo fa una rivelazione su Marcello Cirillo a Vieni da Me E’ toccato a Marcello Cirillo raccontarsi attraverso le emoticon nella puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 26 dicembre 2018, festa di Santo Stefano. Il cantante calabrese è stato infatti chiamato a commentare una serie di personaggi con i quali ha lavorato nella sua lunga e brillante carriera, assegnando a ciascuno di loro un’emoticon. Piccolo momento di ...

Municipio X : Domani secondo appuntamento con il Concerto Gospel di Marcello Cirillo e Demo Morselli : Roma – Domani alle 20.30 nella Chiesa di Regina Pacis ad Ostia, secondo Concerto Gospel. Patrocinato dal Municipio X, l’evento vede protagonisti Marcello Cirillo che è anche regista dell’iniziativa un vero e proprio heppening musicale. Con lui il Maestro Demo Morselli, in questo caso direttore artistico. A loro il compito di coordinare il gruppo musicale ed il coro della Bottega del Suono diretto dal Maestro Luca Proietti. La ...

Mezzogiorno in famiglia - tagliato Marcello Cirillo : ecco cosa è successo : Mezzogiorno in famiglia: viene tagliato il pezzo in cui si nomina Marcello Cirillo Mezzogiorno in famiglia, il programma di Michele Guardì che vede protagonisti i comuni d’Italia, condotto quest’anno da Adriana Volpe e Massimiliano Ossini taglia Marcello Cirillo. Si apre infatti il collegamento da Caulonia, il paese in provincia di Reggio Calabria che ha dato i natali a Marcello Cirillo e pare […] L'articolo Mezzogiorno in ...