Paris vince la discesa libera di Bormio | Innerhofer è secondo Grande Italia nello sci

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Coppa del Mondo - trionfo azzurro a Bormio : vince Paris - Innerhofer 2° : L'Italjet azzurro vive la giornata dei sogni. Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio, la quarta della stagione di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle Christof Innerhofer, splendido secondo a 36/100 dal compagno di squadra. Terzo a 52/100 lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e detentore della Coppa di discesa. ...

Discesa da brividi sul ghiaccio a Bormio Paris e Innerhofer vogliono rivincerla : Maria Rosa Quario Sulle piste dello sci ci aspetta una mattinata di grandi emozioni. Se avete la fortuna di essere in montagna a sciare il consiglio è di fare la pausa cioccolata con panna in un ...

Sci alpino - Seconda prova discesa Bormio 2018 : Vincent Kriechmayr il migliore - Paris 8° - Innerhofer velocissimo non conclude : E’ dell’austriaco Vincent Kriechmayr il miglior tempo della Seconda prova della discesa libera di Bormio di sci alpino maschile, funzionale alla gara di domani e valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Sulla mitica Stelvio gli uomini-jet si sono esibiti, trovando le misure al difficile tracciato italiano e studiando alcune soluzioni o accortezze utili a quel che accadrà tra circa 24 ore. Ebbene, Kriechmayr ha fermato i cronometri ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

Sci - discesa di Beaver Creek : vince Beat Feuz. Paris 12esimo : A Beaver Creek , in Colorado, è Svizzera show nella discesa libera maschile. Il 31ene Beat Feuz ha vinto la sua 11ara in Coppa del Mondo battendo il connazionale Mauro Caviezel . Sfida sul filo di lana quella tra i due elvetici, con Feuz che ha chiuso in 1'13''59 precedendo il compagno di nazionale di soli 7 centesimi. ...

Sci alpino - Beat Feuz vince la discesa maschile di Beaver Creek : Paris chiude al dodicesimo posto : Doppietta svizzera sulla Birds of Prey di Beaver Creek, vince Feuz davanti a Caviezel. Paris chiude al dodicesimo posto Beat Feuz conquista la vittoria numero 11 della sua carriera nella discesa di Beaver Creek, che lo catapulta in vetta alla classifica di specialità con 140 punti dopo due gare. L’elvetico, pur commettendo qualche errore di traettoria è stato magico nel far correre gli sci sulla pista innevata del Colorado e sotto ...

Fantastica Italia - Vince Brignone - Innerhofer e Paris sul podio : ... askanews, - Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l'azzurra Vince lo slalom gigante di Killington e conquista il nono successo in carriera in Coppa del mondo davanti ...

