Belve Nove | Paola Turci a Francesca Fagnani | “Ho subito molestie a 13 anni Se tornassi

Belve (Nove) - Paola Turci a Francesca Fagnani : “Dicono che sono lesbica? Purtroppo mi piacciono gli uomini” : “Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace”. Paola Turci ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani su Nove venerdì 28 dicembre alle 22.45, parla a cuore aperto della sua sessualità. “Le fa piacere essere una icona lesbo?”, chiede la giornalista. “Sì, sì!”, risponde Turci. “Senta, lei una volta ha detto: ‘Dicono di me che sono lesbica, ma io non dico che sono né ...

Belve (Nove) - Giorgia Meloni : “Vorrei odiare mio padre - ma non provo nulla” : “Mio padre ha fatto di tutto per non farsi stimare. Oggi è morto, ma non provo niente. Se una bambina di undici anni decide che il padre non lo vuole vedere più, un motivo ci sarà stato…”. A ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE, Giorgia Meloni rivela a Francesca Fagnani la rottura drammatica col papà. “Lei del suo genitore ha detto: ‘Faccio fatica a dire che sia una brava persona, una ...

Belve (Nove) - Giorgia Meloni : “Alessandra Mussolini? Non la stimo - è cattiva. Lo è con tutte le donne” : “Alessandra Mussolini è cattiva”. Giorgia Meloni, leader di FdI, parla a ‘Belve’ (in onda su NOVE venerdì 21 dicembre alle 22,45) del suo rapporto burrascoso con l’eurodeputata nipote del Duce. “Con la Mussolini c’è ancora una certa inimicizia?”, chiede la giornalista Francesca Fagnani. “Sì abbastanza”, conferma l’ex ministro della Gioventù. “Non vi siete mai state ...

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Sono spregiudicata - per un’esclusiva ho sedotto un uomo” : “Se vuole che le dica che per un’esclusiva ho dovuto sedurre un uomo, certo che è successo”. A ‘Belve’ (in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE) Annalisa Chirico, una delle firme di punta de Il Foglio, parla del suo mestiere di giornalista e di deontologia. “C’è un limite che lei è disposta a varcare?”, chiede Francesca Fagnani. “C’è un limite, ma posso oltrepassarlo, in questo sono sicuramente ...

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Tra me e Montezemolo? C’è un grande affetto. Per quelle foto abbiamo avuto problemi” : “Come si dice in questi casi: c’è un affetto e un interesse reciproco?”, chiede Francesca Fagnani (conduttrice di ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su Nove) alla giornalista Annalisa Chirico. “Assolutamente sì, c’è un grande affetto” ammette la firma de Il Foglio. “E’ stata contenta che sono uscite le foto?”, domanda la conduttrice. “No, non sono stata affatto contenta, quel giorno ...

Belve - Nunzia De Girolamo su Nove : “Candidarmi con Salvini? Ci sto pensando - Berlusconi mi ha deluso” : “Candidarmi con Matteo Salvini? Ci sto pensando, lui è l’ultima speranza. Alla mia festa di compleanno è arrivato con un bel mazzo di rose”. A Belve, Nunzia De Girolamo (ex ministro di centrodestra) rivela la rottura con Silvio Berlusconi: “Forse non l’ho mai detto, ma Forza Italia non è più casa mia, non può più esserlo – rivela l’ex deputata – il giorno dopo la mancata elezione, io mi aspettavo una telefonata dai vertici del ...

Belve (Nove) - Nunzia De Girolamo : “Mio marito non è sincero nella coppia - lo perdono ma se tira troppo la corda lo faccio piangere come la Fornero” : “Lei è gelosa di suo marito Francesco Boccia?”, chiede la conduttrice di Belve Francesca Fagnani – “Mi dà fastidio essere presa in giro e che lui possa pensare di prendermi per i fondelli o che io non me ne accorga”. “E’ più sincera lei o suo marito?”- domanda la giornalista – “Senza dubbio io. Lui è equilibrato, controllato”, dice Nunzia De Girolamo. “Però non è sincero?”- incalza Francesca Fagnani – “Nel rapporto di coppia ...

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Berlusconi? Mi ucciderei per lui. Quando è morta mamma - mi ha messo a letto e tenuto la mano finché non mi sono addormentato” : “Mi danno del leccaculo, ma io per Berlusconi mi getterei dal balcone. Vi spiego perché. Il giorno della morte di mamma ha vegliato tutta la notte accanto a me tenendomi la mano”. Alfonso Signorini, potente direttore del settimanale ‘Chi’, la rivista di gossip targata Mondadori più temuta in Italia, rivela alla giornalista Francesca Fagnani in ‘Belve’, in onda su Nove venerdì 14 dicembre alle 22.45, uno spaccato ...

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Mai stato ad un bunga bunga. Le cene di Arcore? Burine all’inverosimile : quando metti a tavola la mela marcia fa marcire anche il caviale” : “Cosa pensa, che il direttore di ‘Chi’ non sia mai stato invitato da Berlusconi a una cena elegante ad Arcore? A un bunga bunga o altro? Non ci sono mai andato e non solo, ma gli ho anche detto che certa gente sarebbe stato meglio non farla entrare neppure in casa. Però non ti ascolta”. Alfonso Signorini racconta a ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, quello che non ha mai detto sulle famose serate di ...