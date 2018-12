Huawei celebra un nuovo record con le edizioni speciali di Mate 20 Pro e Nova 4

Huawei erige a Londra un Cubo di Rubik con tecnologia AI per celebrare il lancio di Mate 20 : Per festeggiare la presentazione del Mate 20 Pro, Huawei ha realizzato a Londra una riproduzione ingrandita di un classico rompicapo, il Cubo di Rubik, con l'intento di dimostrare la potenza dell'NPU di Huawei, che riduce al minimo l'energia e il tempo necessari per eseguire calcoli complessi. Utilizzando l'app su un Huawei Mate 20 Pro di fronte al Cubo gigante, gli algoritmi di intelligenza artificiale del dispositivo aiuteranno l'utente a ...