Wall Street crolla per le tensioni intorno alla Fed | è il peggior Natale della storia

Trump attacca la Fed - lunedì nero a Wall Street : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi ...

Borse - il Natale nero di Wall Street : è stata la peggiore vigilia della storia : Per Wall Street questa è stata di gran lunga la vigilia di Natale più nera della storia. Mai questa giornata aveva visto flessioni dell’S&P 500 superiori all’1 per cento. Parallelo inquietante: la peggior seduta era stata finora quella del 1933, durante la Grande Depressione, e non aveva neppure raggiunto l’1 per cento (0,91%). Male Netfli (-5,08%), Apple (-2,59%) e Amazon (-2,43%)...

