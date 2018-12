Il blocco dei diesel Euro 4 è stato revocato per le province di Milano | Varese | Como

Smog Roma : blocco della circolazione dei veicoli inquinanti fino alle 20 : 30 : In vigore anche oggi, fino alle ore 20:30, il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde del Comune di Roma . Lo stop riguarda ciclomotori e moto veicoli pre-euro 1 ed euro 1 e tutti gli auto veicoli benzina e diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2. Il provvedimento urgente si è reso necessario sulla base delle previsioni sullo stato della qualità dell’aria, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area ...

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per oltre quattro giorni consecutivi: da domani , venerdì 21 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria, frutto dell’accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) che prevedono alcune limitazioni. Entrerà in ...

Milano - misure antismog : scatta il blocco dei veicoli diesel euro 4 : A Milano le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria: da oggi scatta no le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare ...

Smog : a Milano da domani blocco dei diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa hanno registrato oggi a Milano il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da domani , venerdì 7 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati ...

Le donne dell'Aquila in marcia chiedono lo s blocco dei cantieri post sisma : A piedi lungo un percorso di 50 km per raccolgiere tutti i piccoli centri intorno alla città colpiti dal terremoto. Borghi che stanno scomparendo a causa delle lungaggini burocratiche che ne ...

Fuggono per evitare il posto di blocco dei carabinieri - morti in un incidente due 19enni : Tragedia nel Bolognese alle 4.30 del mattino quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell'Industria a San Giorgio di Piano, nel ...