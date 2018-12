True legend film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, streaming

cubemagazine

: RT @Cyanine91: @danseobs Veeesss! Jsjsjsjsjs a true legend - danseobs : RT @Cyanine91: @danseobs Veeesss! Jsjsjsjsjs a true legend - Cyanine91 : @danseobs Veeesss! Jsjsjsjsjs a true legend -

(Di martedì 18 dicembre 2018)è ilin tv martedì 182018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:50. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Yuen Woo-ping. Ilè composto da Vincent Zhao, Xun Zhou, Andy On, Michelle Yeoh, David Carradine, Jay Chou.in tv:Alla fine della dinastia Qing, Su Can, stimato eroe di guerra, si ritira dalla vita militare per stare con la moglie e il figlio neonato. Anni dopo suo fratello Yuang, creduto disperso nella guerra, ritorna sotto sembianze mostruose, deciso a vendicare una lunga e intricata questione di famiglia. Egli è però invincibile, in quanto padroneggia le Arti Marziali Oscure, che si sono impadronite di lui e lo hanno trasformato nel corpo e nella ...