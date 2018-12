agi

: RT @Agenzia_Italia: #Salvini ha replicato alle polemiche dopo la foto con il capo ultrà milanista - 10261940 : RT @Agenzia_Italia: #Salvini ha replicato alle polemiche dopo la foto con il capo ultrà milanista - Agenzia_Italia : #Salvini ha replicato alle polemiche dopo la foto con il capo ultrà milanista -

(Di martedì 18 dicembre 2018) "Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con un volo low cost Ryanair con i tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto": con queste parole il ministro dell'Interno, Matteo, hacritiche per lache lo ha ritratto insieme ad unultrà pregiudicato, Luca Lucci, nel corso della festa per i 50 anni della Curva sud del Milan."Mi faccio carico di qualche polemica, tanto anche se vado a fare la comunione la mattina - ha dettoa margine di un'iniziativa a Sorbolo nel Parmense - c'è la polemica, e non mi tocca: penso di avere le splarghe". L'obiettivo, ...