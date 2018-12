Giappone | governo approva nuovo ordine di F-35 da 10 miliardi

Giappone : governo taglia stime Pil e inflazione per anni fiscali 2018-2019 : Il governo del Giappone ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita del Pil e dell' inflazione , citando l'indebolimento della domanda per le esportazioni e l'effetto, sull'economia, dei disastri naturali che hanno colpito il paese.

Governo Giappone se vuol revocare i limiti all'immigrazione. Ed è polemica : L'ex 'Impero del Sol levante' ha finora mantenuto in vigore una normativa tra le più rigide al mondo in materia di immigrazione. Il Gabinetto Abe ha giustificato la propria scelta di attenuare i ...

Ambiente - Giappone : il governo punta alla riduzione dell’uso della plastica : Il Giappone è il 2° paese per consumo pro-capite di plastica , dietro gli Stati Uniti, e per la prima volta il ministro dell’ Ambiente Giappone se ha comunicato dei target specifici sui limiti dell’utilizzo del materiale, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l’obbligo per le attività commerciali di fare pagare l’uso delle buste. L’esecutivo ha anche presentato un piano per il riciclo o il riutilizzo del 100% ...

Giappone - governo : stop alla plastica : 4.10 Per la prima volta il ministro dell'Ambiente Giapponese comunica dei target specifici sui limiti dell'utilizzo della plastica, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l'obbligo per le attività commerciali di far pagare l'uso delle buste. Oltre alle nuove norme sul riciclo dei prodotti in plastica, verranno aggiunte 2 mln di tonnellate all'anno di biomasse vegetali entro il 2030-per accelerare il ritorno della Co2 in atmosfera, un ...