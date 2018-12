Confine Usa-Messico | bimbi migranti marchiati con i numeri sul braccio

Usa - bimba guatemalteca muore al Confine : 9.08 Una migrante di 7 anni proveniente dal Guatemala è morta per disidratazione dopo essere stata presa in custodia in una struttura del Border Patrol, la polizia di frontiera degli Stati Uniti. La bambina e suo padre erano entrati illegalmente in territorio Usa dal confine messicano. Erano in un gruppo di 163 migranti in transito dal deserto del New Mexico che si erano poi consegnati alla polizia di frontiera.La piccola non mangiava né ...