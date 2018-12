Alfonso Signorini attacca Barbara D' Urso | «Falsi stupori e lacrime in tv Casalinga

Alfonso Signorini attacca Barbara D'Urso : 'Casalinga dentro? La realtà è un'altra' : Ad inaugurare la nuova stagione di Belve su Nove con Francesca Fagnani è stato eccezionalmente chiamato una 'belva al maschile', Alfonso Signorini. Nella prima puntata andata in onda venerdì 14 ...

Alfonso Signorini critica Barbara D'Urso : 'Non mi piacciono certi suoi ammiccamenti' : Piovono nuove critiche su Barbara D'Urso, questa volta da parte di Alfonso Signorini. Il direttore della rivista "Chi" ha lanciato una nuova frecciatina alla conduttrice di Canale 5, rivelando in un'intervista al programma "Belve" di non gradire il suo modo di fare televisione. Le parole del giornalista milanese non sono passate inosservate, anche se non è la prima volta che attacca la signora degli ascolti del pomeriggio Mediaset....Continua a ...

Alfonso Signorini in un’intervista : Barbara d’Urso? Non mi piace quel genere di televisione. Leggi le sue parole : Alfonso Signorini ha nominato di nuovo Barbara d’Urso (dopo averla citata circa tre settimane fa al Grande Fratello Vip) e questa volta lo ha fatto durante un’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, che... L'articolo Alfonso Signorini in un’intervista: Barbara d’Urso? Non mi piace quel genere di televisione. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alfonso Signorini critica Barbara D'Urso : 'Si fa vedere casalinga - la realtà è ben altra' : Alfonso Signorini non le manda certo a dire a Barbara D'Urso e, approfittando di una domanda che le ha fatto Francesca Fagnani, ha detto tutto quello che pensa della conduttrice. Oltre ad aver elogiato la sua determinazione e il suo modo di tenere la scena, il direttore di "Chi" ha fatto sapere di non apprezzare affatto l'atteggiamento che la napoletana assume quando è davanti alle telecamere. L'opinionista del Grande Fratello VIP ha spiegato di ...

Alfonso Signorini : 'Barbara D'Urso non mi piace' - 'per Berlusconi mi butterei dal balcone' : Alfonso Signorini è stato intervistato nel programma "Belve" ed ha commentato alcuni personaggi dello spettacolo tra cui Barbara D'Urso e Silvio Berlusconi. Se per la prima le parole sono state tutt'altro che piacevoli, non si può dire lo stesso per quanto detto verso il secondo che, invece, ha ricevuto solo parole d'approvazione e stima. Ma scopriamo nel dettaglio il pensiero di Signorini sulla conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio ...

Belve : Francesca Fagnani torna con un'intervista ad Alfonso Signorini : Parte stasera sul Nove una nuova stagione di Belve, il programma di interviste face to face di Francesca Fagnani.

Alfonso Signorini lo confessa : “Per lui mi butterei dal balcone…” : Alfonso Signorini direttore del settimanale Chi e opinionista del Grande Fratello Vip, ha rivelato alla giornalista Francesca Fagnani in Belve, in onda su Nove dal 14 dicembre alle 22,45, uno spaccato inedito della sua vita e dei rapporti con Silvio Berlusconi. Per la prima volta il celebre giornalista di gossip ha parlato di sé senza freni e senza nascordere nulla. Una vera e propria confessione quella fatta alla Fagnani. Alfonso, abituato da ...

Alfonso Signorini a Belve/ Video : 'Barbara D'Urso non mi piace - quel genere di tv...' : Alfonso Signorini, ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda da venerdì 14 dicembre sul Nove, critica la tv di Barbara D'Urso.

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Berlusconi? Mi ucciderei per lui. Quando è morta mamma - mi ha messo a letto e tenuto la mano finché non mi sono addormentato” : “Mi danno del leccaculo, ma io per Berlusconi mi getterei dal balcone. Vi spiego perché. Il giorno della morte di mamma ha vegliato tutta la notte accanto a me tenendomi la mano”. Alfonso Signorini, potente direttore del settimanale ‘Chi’, la rivista di gossip targata Mondadori più temuta in Italia, rivela alla giornalista Francesca Fagnani in ‘Belve’, in onda su Nove venerdì 14 dicembre alle 22.45, uno spaccato ...

Belve - Alfonso Signorini su Nove : “Mai stato ad un bunga bunga. Le cene di Arcore? Burine all’inverosimile : quando metti a tavola la mela marcia fa marcire anche il caviale” : “Cosa pensa, che il direttore di ‘Chi’ non sia mai stato invitato da Berlusconi a una cena elegante ad Arcore? A un bunga bunga o altro? Non ci sono mai andato e non solo, ma gli ho anche detto che certa gente sarebbe stato meglio non farla entrare neppure in casa. Però non ti ascolta”. Alfonso Signorini racconta a ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, quello che non ha mai detto sulle famose serate di ...

Alfonso Signorini : «Barbara D’Urso non mi piace. Per Berlusconi mi butterei giù dal balcone» : Alfonso Signorini Alfonso Signorini è una belva. La nuova stagione di Belve arriva stasera sul Nove, alle 22.45, e apre eccezionalmente anche agli uomini (ma non è un controsenso?). Si inizia proprio dal direttore di Chi che al cospetto di Francesca Fagnani non le ha mandate a dire. La giornalista lo stuzzicherà sulla tv trash che molti gli accusano di fare. “Il trash è una chiave di lettura, certi limiti non devono mai essere ...

Alfonso Signorini : "Barbara D'Urso? Macchina da guerra incredibile ma... (video) : Belve torna, stasera, sul Nove di Discovery Italia a a partire a dalle 22:45. Primo ospite del programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani è, eccezionalmente, una belva al maschile: il direttore di 'Chi', ed opinionista di punta delle ultime edizioni del 'Grande Fratello Vip', Alfonso Signorini.prosegui la letturaAlfonso Signorini: "Barbara D'Urso? Macchina da guerra incredibile ma... (video) pubblicato su TVBlog.it ...

Belve - torna su Nove il programma di Francesca Fagnani. Ospiti Alfonso Signorini e Nunzia De Girolamo venerdì 14 dicembre alle 22.45 : In poco tempo è diventato uno spazio televisivo cult, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e dei critici. La conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani, ha realizzato interviste graffianti, irriverenti, raccontando tra profondità e leggerezza aspetti inediti di personaggi femminili che hanno accettato di raccontarsi con ironia e sincerità. “Belve” torna con la seconda stagione con due ‘Belve’ a serata sul Nove di Discovery Italia da ...

Alfonso Signorini - nuovo professore di Amici 18/ Insegnerà musica ai ragazzi : ecco il suo ruolo nella scuola : Alfonso Signorini è il nuovo professore di Amici 18; il direttore di 'Chi', Insegnerà storia della musica agli allievi della scuola.