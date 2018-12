Federica Pellegrini vince la 50esima medaglia della carriera ai mondiali di nuoto

Nuoto - Mondiali vasca corta : super Federica Pellegrini - staffetta di bronzo : Con un finale strepitoso Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista donne alla medaglia di bronzo.Continua a leggere

Luca Marin rivela : ''Sorpresi Federica Pellegrini in camera con Filippo Magnini...'' : Impossibile non parlare della sua famosa ex, Luca Marin è tornato a parlare di Federica Pellegrini e di un episodio che la vide protagonista con Filippo Magnini nel 2011. Una storia d'amore che all'...

Luca Marin : "Ho beccato Federica Pellegrini in hotel con Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta - volevo mi aprissero" : "Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto". È trascorso qualche anno dalla fine della relazione tra la nuotatrice Pellegrini e il collega Luca Marin, ma, ospite del programma "Rivelo" ha ricordato un episodio risalente al 2011, quando si trovavano a Shanghai ...

Luca Marin su Federica Pellegrini : “L’ho beccata nella stanza d’albergo con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi” : “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”: a parlare così a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Nove, è Luca Marin. Ricordi spiacevoli, che l’ex nuotatore riporta a galla a distanza di tempo: “In passato mi sono sentito accusato dalla mia ex Laure di una cosa che non avevo fatto; non ho mai diffuso foto hard. Lei ...

Non ne parla volentieri, ma ospite a Rivelo, incalzato dalla conduttrice Lorella Boccia, l'ex nuotatore Luca Marin ammette di avere «beccato Federica ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non basta : l’Italia della staffetta 4×200 sl sesta - oro alla Cina : Ottima prestazione di Federica Pellegrini nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: la Divina non basta, l’Italia sesta E’ terminata con la staffetta femminile 4×200 stile libero la penultima giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou. Un avvio buono per l’Italia con Margherita Panziera, Erika Musso, la seconda azzurra a scendere in vasca ...

Luca Marin a Rivelo : "Ho beccato Federica Pellegrini a letto con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi" : Luca Marin ha beccato Federica Pellegrini, con la quale era fidanzato, a letto con Filippo Magnini. Lo ha dichiarato lo stesso ex nuotatore a Rivelo, il programma di interviste in onda il venerdì alle 23.45 su Real Time e condotto da Lorella Boccia, ex concorrente di Amici.Ha dichiarato Marin sulla sua carriera: Il nuotatore di per sé ha paura del mare. In occasione di un week end sono stato vittima di uno shock. avevo la paura di morire ...

Luca Marin/ Video : 'Sarei potuto diventare padre' e su Federica Pellegrini... - Rivelo - : Luca Marin, ospite a Rivelo alza il velo sulla sua vita privata: 'Sarei potuto diventare padre' e su Federica Pellegrini... , Rivelo,

Federica Pellegrini / 'Filippo Magnini? Non ho rancore. Ero certa che nel giro di un anno si sarebbe sposato' : Federica Pellegrini, intervistata da Elle, torna a parlare del suo ex. 'Filippo Magnini? Non ho rancore. Ero certa si sarebbe sposato in poco'