Pattinaggio artistico | Campionati Italiani 2019 | Frangipani | Piredda e Contarino-Pauletti

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : si aprono le danze con la categoria Junior. Marina Piredda e Gabriele Frangipani avanti nel singolo. In coppia al comando Contarino-Pauletti : Si è appena conclusa presso il Palaghiaccio di Trento la prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, in programma fino a domenica 16 dicembre. La rassegna è stata inaugurata dalle gare della categoria Junior. Nell’individuale femminile a imporsi nettamente sulle avversarie è stata Marina Piredda (Fiemme On Ice), autrice di un programma eseguito senza particolari sbavature. La pattinatrice allenata da Joanna ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Matteo Rizzo e Daniel Grassl - una sana competizione interna che può fare bene al vivaio azzurro : In occasione dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico che andranno in scena questo fine settimana al Palaghiaccio di Trento assisteremo ad un confronto davvero interessante. Dopo un inizio di stagione a dir poco perfetto si sfideranno infatti per la prima volta dopo i Nazionali scorsi di Milano Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Entrambi gli atleti arrivano a Trento dopo gare incoraggianti e positive, in cui hanno dimostrato di poter ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : cambia il vento nel singolo femminile - Junhwan Cha si conferma la rivelazione tra i maschi : La ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, andata in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada) ha dato risposte interessanti per quanto concerne la specialità del singolo. In campo femminile abbiamo avuto la conferma di quanto l’intero movimento stia attraversando una fase di transizione importantissima. La vincitrice della Finale, Rika Kihira, ha ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : l’indimenticabile prima volta di Guignard-Fabbri - la grande determinazione di Della Monica-Guarise. Il grande debutto degli azzurri a Vancouver : “Si chiama «La La Land» perché l’unica regola, la più importante di tutte, è: non arrendersi mai, restare sempre a un metro da terra, non accontentarsi, vivere; e, soprattutto, innamorarsi“. si apre così una bellissima recensione pubblicata su «La Stampa» da Gianmaria Tammaro il 21 gennaio 2017 in occasione dell’uscita nelle sale Della celebre pellicola di Damien Chazelle premiata con la bellezza di sei premi Oscar. Potremmo ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Trento 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Palaghiaccio di Trento questa settimana ospiterà I Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, ultimo grande appuntamento dell’anno in cui si sfideranno i rappresentati più importanti del movimento azzurro. Molteplici gli spunti d’interesse per seguire la manifestazione: dalla bellissima sfida tra Matteo Rizzo a Daniel Grassl a quella per la leadership in categoria Senior femminile, passando per le gerarchie della ...

Pattinaggio artistico - nuovo infortunio per Carolina Kostner! Corsa contro il tempo per gli Europei : Carolina Kostner continua ad essere bersagliata dalla sfortuna. Dopo aver dovuto rinunciare al Grand Prix di Pattinaggio artistico a causa di un dolore all’anca sinistra e di un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro, l’azzurra si stava preparando per gli Europei in programma a Minsk dal 21 al 27 gennaio 2019. La preparazione della campionessa del mondo del 2012 ha subito un nuovo stop a causa di una banale caduta ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Vanessa James e Morgan Ciprès dominano nelle coppie di artistico. Quinta posizione per Nicole Della Monica e Matteo Guarise : La ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada) si è conclusa con il programma libero delle coppie. Dopo un programma libero a dir poco sensazionale pattinato sulle note di “Wicked Games” e “The last feeling“, ad imporsi sono stati Vanessa James e Morgan Ciprès. I francesi, dopo ...

Pattinaggio artistico - Finali Junior Grand Prix Vancouver 2018 : Alena Kostornaia trionfa nel singolo femminile - Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov primi nella danza : L’ultima giornata di competizioni delle Finali del Circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, è iniziata con il programma libero del singolo femminile e delle coppie della categoria Junior. Nel singolo femminile a trionfare è stata l’incantevole Alena Kostornaia, anche oggi autrice di una performance che ha letteralmente ...

Pattinaggio artistico - Golden Spin 2018 : Gabriele Frangipani trionfa nel singolo maschile Junior. Quinto posto di qualità per Daniel Grassl nei Senior : Prosegue imperterrito il momento felice del movimento individuale maschile azzurro di Pattinaggio artistico. Nella prestigiosa cornice della Dom Sportova di Zagabria (Croazia) infatti, Gabriele Frangipani ha trionfato nel singolo Junior della Golden Spin 2018, ultimo appuntamento del circuito ISU Challenger Series 2018-2019. L’azzurrino allenato da Lorenzo Magri si è imposto nettamente su entrambi i segmenti. Ottimo lo short program ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Nathan Chen trionfa a Vancouver - battuto Shoma Uno : Nathan Chen ha vinto le Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). Lo statunitense aveva già fatto la differenza durante lo short program e ha controllato la situazione durante il programma libero, trionfando con un totale di 282.42 punti: il 19enne statunitense, Campione del Mondo in carica, ha così confermato il titolo conquistato lo scorso anno a Nagoya e prosegue la propria striscia ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix juniores 2018 : Shevchenko/Eremenko e Gogolev in trionfo : A Vancouver (Canada) si stanno disputando anche le Finali del Grand Prix 2018 juniores di Pattinaggio artistico, gli atti conclusivi del massimo circuito itinerante per quanto riguarda gli atleti più giovani. Nella notte italiana si sono definiti i primi due podi e non è mancato lo spettacolo. DANZA: Tripletta russa ma la lotta per la vittoria si è risolta per appena un centesimo! Sofia Shevchenko e Igor Eremenko sono riusciti a totalizzare ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Della Monica e Guarise quinti dopo lo short program - che lotta per la vittoria! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise commettono alcune imprecisioni durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico e chiudono il primo segmento di gara al quinto posto in classifica. A Vancouver (Canada) la nostra coppia di artistico, la prima italiana capace di qualificarsi agli atti conclusivi del massimo circuito in questa specialità, ha commesso alcune sbavature sulle note di Never Tear Us Apart e si deve ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare - secondi dopo la rhythm dance : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare tutta l’Italia e occupano la seconda posizione dopo la rhythm dance delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). La nostra coppia di danza è stata semplicemente perfetta sul ghiaccio canadese, ha letteralmente incantato sulla sequenza di tango ed è stata premiata con un eccellente 78.30 (nuovo personale, un punto in più di quanto ...