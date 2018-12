Chiara Danese Le cene di Arcore | Berlusconi e il movimento #Metoo | ' Ecco cosa ne penso'

Chiara DANESE/ Le cene di Arcore - Berlusconi e 'quella volta che mi sono fidata di Emilio Fede' - Italia Si - : CHIARA DANESE è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Italia Si, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

Chiara Danese : "Berlusconi? Mi fa tenerezza. Intelligente e forte - costretto a far festini per non rimanere solo" : "Berlusconi? Mi fa tenerezza. Una persona così Intelligente e forte, costretta però a organizzare festini per non rimanere da solo. E preso in giro da persone che si spacciano come sue amiche. Sa cosa gli auguro? Una vita tranquilla". Chiara Danese ha conosciuto l'ex premier 22 agosto 2010 quando, 18enne, venne portata da Emilio Fede a una delle famose cene di Arcore. La ragazza, che si è costituita parte civile nel processo ...

Chiara Danese - coinvolta nel processo sulle cene ad Arcore : "Trattata da escort - pensai al suicidio" : "Dopo Arcore, sono stata vittima di cyberbullismo: ho sofferto di solitudine, mi sono sentita abbandonata. Voglio far capire che certi attacchi, certe parole, possono anche uccidere, far pensare al suicidio. Io ci ho pensato". Chiara Danese, presente alle "cene eleganti" di Arcore, fu tra le poche a costituirsi parte civile al processo Ruby. Al settimanale Oggi, ha raccontato come è proseguita la sua vita dopo lo svcandalo e gli attacchi ...

