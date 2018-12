Usa | in aereo molesta 22enne che dorme nel sedile accanto a lui e alla moglie | condannato

EsclUsa pista criminale per aereo Merkel : ANSA, - BERLINO, 30 NOV - L'Aeronautica militare tedesca esclude che vi sia un sabotaggio dietro il guasto aereo sul jet di Stato di Angela Merkel, su cui la cancelliera avrebbe dovuto raggiungere il ...

Mal di testa all'atterraggio : perché in aereo alcuni passeggeri accUsano quel dolore "lancinante" : All'improvviso la testa comincia a pulsare e fitte fortissime colpiscono la zona fra gli occhi e la tempia. Il dolore è intenso e debilitante, ma per fortuna di breve durata. Così viene descritto un ...

Usa : in Texas precipita aereo dell'aviazione americana - : Un aereo d'addestramento biposto a reazione T-38 Talon è precipitato non lontano dall'aeroporto Laughlin nello stato del Texas, comunica l'Airforce Times. Il rappresentante del Dipartimento delle ...

Il mistero dell’aereo fermo nel cielo? Ecco il video che sta facendo discutere : qual è la caUsa dello strano fenomeno? : Vicino all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, alcuni automobilisti riprendono la scena di quello che sembra essere un aereo fermo nel cielo. I due non si riescono a spiegare il fenomeno, e ridono sbalorditi. Sul web, c’è chi ipotizza un forte vento contrario e chi propende per l’illusione ottica dovuta alla bassa velocità del velivolo in fase di decollo (o atterraggio).

Caccia russo sfiora l’aereo Usa : la spettacolare e pericolosissima manovra in volo [VIDEO] : La spettacolare quanto pericolosa scena è stata immortalata dall’equipaggio di un Aereo USA che sorvolava le acque internazionali del Mar Nero Continuano le provocazioni tra l’aeronautica militare russa e quella americana, come dimostra un video immortalato da dall’equipaggio di un Aereo USA che sorvolava le acque internazionali del Mar Nero. Nelle immagini che vi proponiamo si vede un jet russo SU-27 che passa ad elevata velocità ed a ...

Alta tensione nei cieli del Mar Nero : jet da guerra russo intercetta aereo Usa. Marina pubblica video : “Pericolo per piloti” : Un aereo della Marina americana è stato intercettato da un jet da combattimento russo, durante un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero. L’episodio è stato denunciato dalla U.S. Navy che su Twitter ha pubblicato anche un video che documenta l’accaduto. “L’aereo russo ha messo a rischio i piloti e la crew” è il commento nella nota della Marina militare statunitense L'articolo Alta ...

Alta tensione nei cieli : jet russo da guerra intercetta aereo della Marina Usa : Alta tensione nei cieli del Mar Nero. I "giochi di guerra", così sono stati rinominati, tra gli Stati Uniti e Russia proseguono in maniera intensa. Dopo i tanti casi del passato e l'ultimo evento di pochi giorni fa, quando un bombardiere russo ha sorvolato l'ammiraglia della sesta flotta americana che era impegnata nelle esercitazioni Nato in Norvegia, ora l'amministrazione americana denuncia una manovra "poco professionale" e a dir poco ...

Esercito - Umbria : disinnescata una bomba d’aereo Usa - 10mila evacuati : Gli artificieri dell’Esercito hanno disinnescato una bomba d’aereo americana da 250 libbre, ovvero 115 kg, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nei pressi della stazione di Cesi, una frazione limitrofa al comune di Terni. Le operazioni, si legge in una nota, si sono svolte in concomitanza con la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, quasi a voler simboleggiare il forte impegno ...

Usa - aereo della seconda guerra mondiale si schianta in autostrada : le devastanti conseguenze dell’impatto [VIDEO] : Il pilota alla guida dell’aereo storico coinvolto nel terribile impatto è sopravvissuto miracolosamente Incredibile e disastroso incidente aereo avvenuto negli USA: un velivolo storico dell’epoca della seconda guerra mondiale è precipitato rovinosamente sull’autostrada US 101 freeway, nei pressi di Los Angeles, in California. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato l’aereo al terribile impatto sull’asfalto: si trattava di un ...

Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di entrare nell’aereo : Una scena che sta facendo discutere (e divertire) i social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sale le scalette che portano all’Air Force One, in partenza da Indianapolis, mentre si copre con un ombrello. prima di entrare in cabina, il gesto sotto i riflettori di Trump e che ha costretto una persona dello staff a intervenire. L'articolo Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di ...

Usa - aereo si schianta su un'autostrada e prende fuoco tra le auto - : Momenti di terrore sulla Freeway 101 ad Agoura Hills, nella contea di Los Angeles. Il pilota è stato estratto illeso dai rottami grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi domato le ...

Molesta una donna in aereo e poi Usa la 'difesa Trump' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - fumo nell'aereo di Melania Trump : costretta a atterraggio d'emergenza : Melania Trump è stata costretta ad un atterraggio di emergenza. Il tutto a causa della presenza di fumo nell'aereo che la stava trasportando. La first Lady, secondo quanto emerso in questi minuti, è atterrata alla base militare di Andrews, nel Maryland. Il comandande dell'aereo avrebbe optato per l'atterraggio di emergenza dopo aver visto fumo a bordo e aver avvertito odore di bruciato. Il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a ...