Conte | 21 12 conferenza stampa fine anno

Roma - Costa e Raggi Contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Rifiuti - governo firma intesa a Caserta. Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Rifiuti - piano del governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Conferenza Libia - Conte : ''Dispiaciuto che Turchia sia andata via - resta clima positivo'' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Conferenza stampa con l'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, al termine del summit internazionale a Palermo: 'Mi è dispiaciuto che la Turchia ...

Perché la conferenza sulla Libia di Conte non è stata un successo : Per le opposizioni, LeU e Pd in testa, la conferenza di Palermo è stata un sostanziale fallimento. "Alla fine la situazione è tornata al punto di partenza. È la cronaca di un flop annunciato. È stata solo un'inutile passerella in cui il governo italiano ha cercato di fare sfoggio di una serie di relazioni internazionali", ha denunciato il deputato Erasmo Palazzotto, durante una conferenza stampa alla Camera.Continua a leggere

Conferenza sulla Libia a Palermo - Conte : "Premesse importanti" - : Il premier, alla chiusura dei lavori nel capoluogo siciliano, nutre "un sentimento di fiducia", per aver dato "una prospettiva di stabilizzazione" al territorio libico. E sull'assenza della Turchia ...

Libia : Conferenza Palermo - stretta di mano Haftar-Sarraj-Conte : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - Una lunga stretta di mano tra il generale Khalifa Haftar, Fayez al-Sarraj, Presidente del Consiglio Presidenziale della Libia e il premier Giuseppe Conte ha suggellato l'incontro tra i tre leader a Villa igiea, dove si tiene la Conferenza internazionale sulla Libia. Ne

Libia - Haftar : Conte un amico - Conferenza è ottima occasione : Palermo, 13 nov., askanews, - L'incontro di questa sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar è andato 'molto bene'. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ...

Conferenza Libia - Conte : serve "dialogo" : 22.17 "Il percorso verso la stabilità della Libia è complesso e non prevede scorciatoie o soluzioni miracolistiche". Così il premier Conte, alla Conferenza per la Libia a Palermo alle 36 delegazioni presenti. Conte s'appella al "dialogo": "Sono due le parole che più di altre esprimono la due giorni della Conferenza: dialogo e inclusività". E: "Chiedo a tutti, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di vivere questa Conferenza con uno ...

Conferenza per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...

Al via conferenza su Libia - Conte : “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per Paese stabile” : A Palermo prende il via la conferenza sulla Libia, organizzata dal governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si pone l'obiettivo di una stabilizzazione nel Paese attraverso un compromesso: "La visione di Haftar non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj, ma non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze".Continua a leggere

Libia - al via la Conferenza di Palermo - Conte : "Compromessi necessari" - : Il premier parla del summit in corso nel capoluogo siciliano: "Credo che l'Italia abbia la responsabilità e la capacità di svolgere un ruolo utile" nel processo di stabilizzazione del Paese. E ...

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

[L'analisi] Libia - il generale Haftar gioca a nascondino con Conte - ma alla Conferenza "sarà presente" : ... il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo - l'unica altra presenza realmente di peso sembra essere quella del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ...