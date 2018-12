Ad Arnault il Cipriani di Venezia Lvmh rafforza la presa sugli hotel

affaritaliani

: #Lvmh compra gli hotel di lusso #Belmond (con il #Cipriani a #Venezia) per 3,2 miliardi di dollari. Ecco come Berna… - Angelo_Mincuzzi : #Lvmh compra gli hotel di lusso #Belmond (con il #Cipriani a #Venezia) per 3,2 miliardi di dollari. Ecco come Berna… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il colosso del lussocontinua lo shopping a livello globale e sborsa 3,2 miliardi di dollari per mettere le mani anche su Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi (via treno e nave) di altissima gamma,ndo così la sua presenza nel mondo dell'lerie Segui su affaritaliani.it