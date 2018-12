Nuoto | Mondiali vasca corta 2018 Simona Quadarella | “Questo risultato vuol dire che sto

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella - un ARGENTO di puro “Veleno” negli 800 sl in Cina : L’ARGENTO della determinazione, un ARGENTO di puro “Veleno”. Simona Quadarella, così soprannominata per la cattiveria in acqua, ha messo il suo marchio anche in questa rassegna iridata ad Hangzhou. Gli 800 stile libero odierni sono valsi un secondo posto mondiale a cui forse lei stessa non credeva alcune settimane. “In Cina tappa di passaggio per il Mondiale 2019 in vasca lunga“, così diceva la romana cresciuta a ...

VIDEO Simona Quadarella fantastico argento negli 800m stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta : È Simona Quadarella ad esaltare l’Italia nella terza giornata di finali ai Mondiali di nuoto in vasca corta in quel di Hangzhou (Cina). L’azzurra dà spettacolo negli 800 metri stile libero e va a prendersi con il tempo di 8’08?03 la medaglia d’argento. A vincere è la padrona di casa Wang Jianjiahe in 8’04?35. Andiamo a rivivere la cavalcata che ha issato in piazza d’onore la fondista tricolore. VIDEO 800 m stile libero ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : 4X50 mista mista - Italia quinta : HANGZHOU, CINA, - Gli Stati Uniti vincono l'oro nella 4X50 mista mista ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou , in Cina . Per il team a stelle e strisce anche il nuovo record mondiale in 1'36'40. ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara venerdì 14 dicembre. Gli orari e il programma completo : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Per l’Italia in vasca in questo day-4 ritroviamo Simona Quadarella e Martina Carraro, rispettivamente nei 400 stile libero e nei 100 rana. Le azzurre dovranno impegnarsi al 101% per staccare il biglietto per la finale, essendo due specialità che non riescono gestire al 100%. Tuttavia ci si aspettano da loro grandi cose. Tornano in acqua anche Piero Codia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv di venerdì 14 dicembre. Come vedere le gare in streaming : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Per l’Italia in vasca in questo day-4 ritroviamo Simona Quadarella e Martina Carraro, rispettivamente nei 400 stile libero e nei 100 rana. Le azzurre dovranno impegnarsi al 101% per staccare il biglietto per la finale, essendo due specialità che non riescono gestire al 100%. Tuttavia ci si aspettano da loro grandi cose. Tornano in acqua anche Piero Codia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella luce d’ARGENTO negli 800 sl - Panziera e Codia fuori dal podio : Terza giornata di finali e semifinali ad Hangzhou (Cina), sede dell’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Un day-3 in cui le prestazioni degne di nota non sono mancate. 200 rana uomini (finale) Pronti, via ed è subito record del mondo. La finale dei 200 rana uomini è territorio di conquista del russo Kirill Prigoda che, in 2’00″16, strappa al tedesco Marco Koch il precedente limite (2’00″44), ...

