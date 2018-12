Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche

scuolainforma

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Novità sul fronte delladeinon versati da parte dell’INPS. Con la circolare n. 169/2017 (recante in oggetto:dei), l’istituto previdenziale provvedeva alla ricognizione della disciplina dell’istituto delladella contribuzione pensionistica dovutacasse della Gestione dei pubblici dipendenti, fornendo i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia.Rimettiamo ingato la circolare originale premettendo che ne è stata emessa un’altra lo scorso 11 dicembre 2018 (la 117) con la quale vengono apportate delle modifiche.Circolare numero 169 del 15-11-2017La proroga dei termini Con la nuova circolare n. 117/2018 emessa martedì 11 Dicembre 2018, l’INPS differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine di ...