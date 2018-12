Il Ristorante degli Chef | diretta quarta puntata | eliminato Matteo dopo 3 ore e 20'

IL Ristorante degli CHEF/ Non va in onda : su Rai 2 speciale sulla sparatoria a Strasburgo : Il RISTORANTE DEGLI CHEF, diretta ed eliminato quarta puntata 11 dicembre: ospite d'eccezione della serata lo CHEF olimpico Tino Vettorello.

Il Ristorante degli Chef - chiusura anticipata con finale di 4 ore : come buttare un format : Dovevano essere 6 puntate, ne saranno 5. E per non recuperarla, la quarta puntata viene trasmessa martedì 11 dicembre alle 22.00 nonostante l'emergenza Strasburgo in corso. Il Ristorante degli Chef chiude con una settimana di anticipo e non perché l'attuale programmazione vedrebbe la finale in onda la sera di Natale (non proprio il massimo per un talent). come anticipato da Hit, infatti, la scelta è dovuta alla nuova direzione di rete, ...

Doppio appuntamento con Il Ristorante degli chef per dimenticare il flop annunciato : anticipazioni 11 dicembre : I pessimi risultati de Il Ristorante degli chef hanno spinto Rai2 a cambiare la programmazione del finale del cooking show. Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi sembra proprio che le ultime due puntate del programma andranno in onda il 17 e 18 dicembre ovvero lunedì e martedì mettendo fine al programma con grandi ospiti e con l'annuncio del vincitore, ma cosa succederà fino a quel momento? Prima del finale il programma andrà in onda ...

Programmi TV di stasera - martedì 11 dicembre 2018. Patrizia Rossetti - Maria Teresa Ruta e Marisa Laurito clienti de «Il Ristorante degli Chef»

Il Ristorante degli Chef : stasera la quarta puntata su Rai 2 : Nuovo appuntamento con il talent show culinario di Rai 2. Nella puntata di oggi tante sorprese per gli aspiranti Chef in gara!

Il Ristorante degli Chef : anticipazioni 11 dicembre - ospiti e tema : Il Ristornate degli Chef anticipazioni 11 dicembre – Il cook talent di Rai 2 ritorna domani nella prima serata per una nuova puntata. Sette concorrenti rimasti in gara che dovranno sottoporsi al verdetto dei tre giudici del cook talent, Isabella Potì, Andrea Berton e Philippe Léveillé. I temi saranno diversi a seconda delle sfide che dovranno affrontare, mentre scopriamo grazie alle anticipazioni de Il Ristorante degli Chef chi interverrà ...

Il Ristorante degli Chef - terza puntata : la sfida finale : [live_placement]Il Ristorante degli Chef, anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2018 terza puntata per Il Ristorante degli Chef, in onda su Rai 2 questa sera, martedì 4 dicembre 2018, alle 21.20 per eliminare (almeno) un altro concorrente. I giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì seguiranno le prove singole e il servizio dei 9 concorrenti rimasti in gara sotto lo sguardo vigile dei primi ospiti del programma, ...

Il Ristorante degli Chef - terza puntata : Servizio alla napoletana : [live_placement]Il Ristorante degli Chef, anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2018 terza puntata per Il Ristorante degli Chef, in onda su Rai 2 questa sera, martedì 4 dicembre 2018, alle 21.20 per eliminare (almeno) un altro concorrente. I giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì seguiranno le prove singole e il Servizio dei 9 concorrenti rimasti in gara sotto lo sguardo vigile dei primi ospiti del programma, ...

Il Ristorante degli chef/ Diretta ed eliminato : Isabella Potì tra critiche e apprezzamenti - IlSussidiario.net : Il Ristorante degli chef, Diretta ed eliminato: ospiti gli chef stellati Roy Caceres e Gianfranco Pascucci, Francesca Chillemi e Giovanni Ciacci.