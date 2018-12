Fiumi di droga dalle Filippine | sgominata la banda delle colf | 47 arresti

Fiumi di droga dalla Spagna a Napoli - 17 arresti : c'è anche il proprietario di Villa Manzi : In data odierna militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli , hanno eseguito ...

Droga a Fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 55 indagati - i nomi

Droga a Fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 41 arresti

Aeroporto Fiumicino Roma - sequestrati 12 kg di droga in busti ortopedici : Roma Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 12 kg di cocaina occultati in busti ortopedici e in confezioni di prodotti cileni. Arrestati tre corrieri