Firenze Rocks – Altri tre grandi annunci | si esibiranno Dream Theater | Badflower e

Firenze Rocks – Ben 33 - 3 milioni di euro nelle casse della città : Presentato da Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze il rapporto sull’impatto economico del festival che tornerà al Visarno dal 13 al 16 giugno Il rock fa bene a Firenze. E non solo dal punto di vista musicale. Infatti, quest’anno è stata di oltre 33 milioni di euro la ricaduta economica sulla città e sull’hinterland di Firenze Rocks, la kermesse musicale che nell’ultima edizione ha ospitato Guns N’ Roses, Iron Maiden, Foo Fighters, ...

Sum41 a Firenze Rocks nel 2019 : biglietti in prevendita e programma aggiornato del festival : I Sum41 a Firenze Rocks si esibiranno domenica 16 giugno. In chiusura della prossima edizione del festival dedicato al rock, arriva in Italia la band dei Sum41 per un unico ed atteso concerto. Firenze Rocks continua a svelare i nomi delle band e degli artisti solisti internazionali attesi a Firenze, al Parco delle Cascine, della Visarno Arena, il prossimo giugno. Oggi viene confermata la presenta dei Sum41, in concerto nella serata finale ...

Prezzi dei biglietti per gli Imagine Dragons a Firenze Rocks nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Gli Imagine Dragons a Firenze Rocks, in concerto il prossimo 2 giugno. Dopo il grande successo del concerto al Milano Rocks, la band torna in concerto in Italia nel 2019 per un unico evento in programma a Firenze. Sarà la manifestazione musicale dedicata al rock, Firenze Rocks, ad accogliere l'unico evento degli Imagine Dragons in Italia per la presentazione del nuovo disco di inediti, Origins. La prevendita dei biglietti parte oggi, ...

The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks nel 2019 : biglietti in prevendita per il concerto in Italia : The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks nel 2019, in concerto il 13 giugno prossimo dopo i Tool. Il nome dei The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks si aggiunge a quelli di Ed Sheeran e The Cure, attesi rispettivamente per il 14 e per il 16 giugno. Il gruppo si esibirà nella stessa serata dei Tool, già confermati per il 13 giugno. Firenze Rocks nel 2019 andrà in scena dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze. I biglietti per le varie ...

Una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks? La locandina del concerto fake spopola in rete : In molti avranno sgranato gli occhi di fronte a quella locandina molto ben riprodotta che annuncia una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks. L'evento creato su Facebook invita tutti a partecipare il 15 giugno, alla Visarno Arena, alla kermesse Firenze Rocks per la grande reunion degli Oasis coi fratelli Gallagher di nuovo insieme. Peccato che sia palesemente una fake news. Non solo non c'è alcuna reunion degli Oasis in vista, ...

I Tool suoneranno al Firenze Rocks 2019 : Si annuncia sempre più intensa l'estate 2019: una nuova band [VIDEO] è stata confermata al Firenze Rocks. Stiamo parlando dei Tool che saranno nel capoluogo toscano giovedì 13 giugno in occasione del Firenze Rocks all'Ippodromo del Visarno. I biglietti saranno in vendita con l'app ufficiale da giovedì 25 ottobre, mentre da venerdì 26 alle ore 10 partira' la vendita generale. Il nuovo album La band sta per pubblicare il nuovo album: la nuova ...