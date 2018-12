Anticipazioni Il Segreto trama puntate 17-21 dicembre 2018: Viene Ritrovato un Cadavere! E’ di Saul Ortega?

uominiedonnenews

(Di martedì 11 dicembre 2018)Ilda lunedì 17 a venerdì 21: Julieta disperata per la morte di Saul. Ritrovata la sua maglia insanguinataIl: iniziano le indagini sul misterioso cadaverenei pressi di un fiume. Isaac invaso dai sensi di colpa! Adela minacciata! Julieta decide di trasferirsi alla Casona per indagare sulla morte di Saul. Intanto,un suo indumento sporco di sangue! Disperazione e rabbia trapelano dalle nuoveIlsulladellein onda da lunedì 17a venerdì 21! Gli spoiler annunciano che Prudencio, dopo aver posto fine alla vita di suo fratello, racconterà una serie di bugie a Julieta per sviare le indagini degli investigatori. Isaac, dopo aver passato una notte d’amore con Antolina, chiarirà di amare Elsa che, intanto, dimostrerà a noi ...