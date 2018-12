Monza Rally Show 2018 | toccato il fondo si risale? video rissa in pit-lane

Valentino Rossi e le emozioni del Monza Rally Show 2018 : il VIDEO social del pilota : Valentino Rossi ripercorre le emozioni del Monza Rally Show 2018: un VIDEO social per riassumere tutte le sensazioni vissute sul circuito brianzolo Valentino Rossi, grazie alla magica esperienza all’edizione 2018 del Monza Rally Show, si è portato a casa il titolo della competizione motoristica, il settimo della sua carriera. Il pilota ha voluto ricordare insieme ai suoi tifosi sui social alcuni dei momenti più salienti delle sue ...

Tutte le emozioni del Monza Rally Show 2018 : stato Valentino Rossi , assieme al suo inseparabile navigatore Carlo Cassina, a segnare il passo durante la prima giornata del Monza Rally Show 2018 . Il venerdì ha visto il fenomeno della MotoGP, al ...

Monza Rally Show 2018 – Cairoli super nel Masters : “Valentino? Forse pensava di vincere facile” : Tony Cairoli commenta la sua vittoria nel Masters di ieri al Monzaz Rally Show 2018: le parole del siciliano E’ terminato ieri il Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi si è aggiudicato la settima spettacolare vittoria, ma nella sfida finale, nel Master Show è stato un eccellente Tony Cairoli ad avere la meglio, nonostante gli 80 cavalli in meno sulla sua vettura rispetto a quella del Dottore. Una sfida appassionante, al termine ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette le cose in chiaro : “se ho lasciato vincere Cairoli? Ecco la verità” : Il pesarese è stato battuto nel MasterShow da Tony Cairoli, riuscito a sorprendere il Dottore proprio nella prova conclusiva del Monza Rally 2018 Settima vittoria per Valentino Rossi nel Monza Rally Show, il pilota pesarese si è preso anche l’edizione 2018 senza dare la possibilità ai propri avversari di mettergli i bastoni tra le ruote. Anche il professionista Suninen ha dovuto alzare bandiera bianca, cedendo allo strapotere del ...

Al Monza Rally Show vincono Rossi - Cairoli e il pubblico : Anche quest’anno il Monza Rally Show si è confermato uno degli eventi più attesi dal pubblico, che per tre giorni ha invaso l’Autodromo. La 38° edizione ha visto il successo di Tony Cairoli nel Masters’ Show e di Valentino Rossi nel Monza Rally Show, che arriva quindi a sette vittorie (le precedenti sempre con Carlo […] L'articolo Al Monza Rally Show vincono Rossi, Cairoli e il pubblico sembra essere il primo su ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello come Romeo e Giulietta : sotto al ‘balcone’… i tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scherzano e ridono con i fan: la bella e simpatica coppia affacciata dal motorhome del Dottore al Monza Rally Show 2018 E’ terminato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi ha conquistato la sua settima vittoria, confermandosi re indiscusso della gara a quattro ruote sul circuito brianzolo. Dopo il record di sei vittorie dello scorso anno, il campione di Tavullia è ancora più ...

Dominio di Riolo-Rappa su Subaru al Monza Rally Historic Show : Il duo CST Sport ha preso il comando della competizione sin dal primo crono e con una pronta rimonta già dopo la 3PS, non più mollato la leadership mantenuta fino al traguardo finale. Riolo e Rappa ...

Monza Rally Show 2018 – Perico-Pirollo come Verstappen-Ocon : incredibile rissa sul circuito brianzolo [VIDEO] : incredibile rissa al Monza Rally Show: Perico mette le mani in faccia a Pirollo Non solo spettacolo ed emozioni piacevoli al Monza Rally Show: nell’evento a quattro ruote sul circuito brianzolo, vinto per la settima volta da Valentino Rossi, si è assistito anche ad un episodio davvero spiacevole. come accaduto tra Verstappen ed Ocon in Brasile, anche al Monza Rally Show si è sfiorata la rissa: Perico si è avvicinato duramente a ...

Dalla fede interista alla vittoria nel Monza Rally Show - Valentino Rossi : “ora vacanza! A Sepang voglio che la Yamaha…” : Intervistato ai microfony di Sky Sport, Valentino Rossi parla della sua fede interista e del successo nel Monza Rally Show, senza trascurare un pensiero ai test di Sepang e alle migliorie della Yamaha per il 2019 Il 2018 di Valentino Rossi si è finalmente concluso. Archiviata la stagione di MotoGP, il ‘Dottore’ ha firmato la doppietta ne ‘La 100 km dei Campioni’ al ranch e nella gara automobilistica del Monza Rally ...

Monza Rally Show - polemica sul successo di Valentino Rossi : il Dottore ha guidato una WRC Plus. Novità nel 2019? : Valentino Rossi ha letteralmente dominato il Monza Rally Show, ponendo il suo settimo sigillo sulla celebre classica che si svolge presso l’Autodromo brianzolo, uno dei cuori pulsanti dell’automobilismo italiano. Il Dottore ha vinto tutte le nove prove speciali, concludendo con 1’07” di vantaggio su Teemu Suninen. Il centauro di Tavullia, affiancato dal navigatore Carlo Cassina, è reduce da una stagione difficile in ...

Monza : al Rally Cairoli batte Rossi. Raffica di multe per i parcheggi degli spettatori : Tony Cairoli si aggiudica il Master Show del Rally di Monza che si è disputato in autodromo. Brutta sorpresa per gli spettatori che hanno parcheggiato sul verde del Parco: solo domenica 9 elevate ...

Monza Rally Show 2019 – Sarà rivoluzione per premiare lo spettacolo? Le proposte dell’organizzazione che ‘fanno fuori’ Valentino Rossi : Poco spettacolo al Monza Rally Show 2018? Tony Cairoli alza un polverone, l’organizzazione della competizione risponde alle critiche Percorso netto per Valentino Rossi al Monza Rally Show 2018. Il pilota pesarese ha dominato durante la competizione brianzola, insieme agli altri piloti al volante delle Ford Fiesta WRC Plus, mettendo in mostra la differenza di cavalli di queste vetture rispetto, ad esempio, all’auto di Tony ...

Monza Rally Show 2018 – Magico Cairoli - nella finale del Master Show battuto a sorpresa Valentino Rossi : Tony Cairoli a sorpresa batte Valentino Rossi nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018 nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018, disputata tra Valentino Rossi e Tony Cairoli, a vincere è il 33enne di Patti. Il pilota siciliano, nonostante i 90 Cv in meno della sua Hyundai i20 WRC, ha dato spettacolo battendo a sorpresa il nove volte campione del mondo pesarese e la sua Ford Fiesta WRC Plus. Dopo che ...