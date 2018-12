Icardi | che regalo di compleanno | una Bentley per Wanda! LE FOTO

Icardi a Madrid per vedere River-Boca? Tronchetti Provera difende il capitano dell’Inter : Icardi a Madrid per vedere River-Boca, alcuni tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene, Tronchetti Provera ha difeso il capitano nerazzurro “Icardi a Madrid per vedere River-Boca? E’ un peccato veniale, c’erano tanti altri giocatori, è un mondo di cui lui è parte, è un professionista serio e la sua concentrazione in campo non è in discussione e domani vedremo un Icardi solito leader della squadra“. ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...

Bagarre in casa Argentina - Di Maria risponde per le rime ad Icardi : “non me ne frega nulla di quello che dice” : Angel Di Maria ha risposto alle accuse di Icardi in maniera abbastanza dura, in casa Argentina si respira aria un po’ tesa dopo il Mondiale Lo spogliatoio dell’Argentina è da sempre stato un po’ caldo ed anche in questo nuovo corso targato Scaloni sembra ci sia qualche screzio interno. Di Maria ha infatti risposto ad Icardi abbastanza duramente, dopo che l’attaccante dell’Inter ha dichiarato che quello ...

Icardi e il futuro : 'So che i dirigenti dell'Inter...' : Parola di Mauro Icardi a Sky Sport : 'Andare via? Ho sempre dimostrato il mio amore per l'Inter e per la gente nerazzurra, ringrazio Ausilio, Gardini e il presidente, Steven Zhang ndr, che so che mi ...

La sorella di Icardi contro Wanda Nara - Ivana sul non-rapporto con il fratello : “ogni volta che vado in tv non le sta bene” : La sorella di Icardi racconta i dissapori tra lei e la moglie del calciatore: Ivana fa il punto sulla relazione con Wanda Nara a ‘Domenica Live’ Nessun rapporto con Wanda Nara, né con Mauro Icardi. È su questo tema che la sorella del calciatore dell’Inter è tornata a parlare a ‘Domenica Live’, dopo averne discusso in una precedente ospitata da Barbara d’Urso. Dalla sua partecipazione al Grande Hermano ...

La sorella di Icardi contro Wanda - Ivana sul non-rapporto con il fratello : “ogni volta che vado in tv a Wanda non sta bene” : La sorella di Icardi racconta i dissapori tra lei e la moglie del calciatore: Ivana fa il punto a ‘Domenica Live’ sulla relazione con Wanda Nara Nessun rapporto con Wanda Nara, né con Mauro Icardi. È su questo tema che la sorella del calciatore dell’Inter è tornata a parlare a ‘Domenica Live’, dopo averne discusso in una precedente ospitata da Barbara d’Urso. Dalla sua partecipazione al Grande Hermano ...

Mauro Icardi regala un Rolex a tutti i compagni di squadra. E Wanda Nara commenta : “A me niente - neanche un braccialetto di legno” : Si vince in gruppo e mai da soli, avrà pensato Mauro Icardi. Il campione argentino grazie ai suoi ventinove gol in Serie A nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di capocannoniere trascinando l’Inter in Champions League. Il bomber nerazzurro si gode il titolo ma consapevole di aver raggiunto questo traguardo grazie ai suoi compagni di squadra ha deciso di ringraziarli a suo modo. A Londra, dove il gruppo guidato da Spalletti si ...

Rolex per tutti in casa Inter - Icardi si traveste da… Babbo Natale : Wanda Nara lo bacchetta sui social [FOTO] : L’attaccante dell’Inter ha regalato 23 Rolex ai suoi compagni di squadra, suscitando la reazione della moglie sui social Ben 23 Rolex, uno per ogni compagno di squadra. Per non contare poi quelli donati agli ex colleghi, andati via dall’Inter al termine della scorsa stagione. Mauro Icardi si è trasformato in Babbo Natale, ringraziando così tutti i componenti della rosa nerazzurra per avergli permesso di vincere il titolo ...

Inter - Spalletti ‘lancia’ il nuovo Icardi : “verremo sorpresi da ciò che farà Mauro” : Inter, Luciano Spalletti ha spiegato l’evoluzione che Mauro Icardi potrebbe avere nelle prossime settimane a seguito di un lavoro di raccordo specifico “Verremo sorpresi, Icardi ha veramente delle potenzialità infinite e dovremo esser bravi ad aiutarlo sempre di più per metterlo in condizione di esprimersi per le sue caratteristiche. Si sta dannando l’anima per essere di raccordo anche con la squadra e venire a creare il ...

Argentina : super Icardi - in gol anche Dybala - Messico al tappeto -VIDEO- : Mauro Icardi si è sbloccato. Primo gol con la maglia dell’Argentina nel successo dell’albiceleste contro il Messico. Primo gol storico e momento magico per l’attaccante nerazzurro. Icardi si è sbloccato anche in Nazionale. Un tassello che mancava al capitano nerazzurro per procedere dritto e spedito verso il suo percorso di crescita senza particolari pressioni e […] L'articolo Argentina: super Icardi, in gol anche Dybala, ...

IVANA Icardi - SORELLA DI MAURO/ 'Wanda Nara? Sono felice che mi...' - IlSussidiario.net : IVANA ICARDI attacca Wanda Nara, causa del mancato rapporto con il fratello MAURO. La replica social della moglie del capitano dell'Inter.

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano più. Lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...

Inter - Icardi : "Lautaro - che feeling". E Gabigol : "Santos - vado via" : "Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l'uno dall'altro per creare cose importanti". C'è un pizzico di Inter che arriva direttamente da Ezeiza dove l'Argentina ha ...