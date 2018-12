meteoweb.eu

: I volti percepiti come più competenti? Quelli mascolini - Barcellonameteo : I volti percepiti come più competenti? Quelli mascolini -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Competenza spesso, a livello di percezione, fa rima contà. In sostanza, iidentificatisonopiu’ ‘maschili’, una cosa che puo’ condizionare le scelte in fatto di leadership. Una mascella squadrata, un volto dai tratti marcati, labbra sottili e un naso largo sono vistisegni di talento e competenza. Lo rileva una ricerca della Princeton University, pubblicata su Psychological Science.I ricercatori hanno utilizzato un modello computazionale di competenza che avevano realizzato in precedenti ricerche. Utilizzando le valutazioni che i partecipanti facevano di moltidiversi, i ricercatori hanno identificato i parametri che sono stati associati in modo affidabile alle impressioni di competenza. Hanno quindi costruito un modello che consentiva loro di alterare digitalmente gli stimoli del viso in base a ...