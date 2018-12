Huawei Enjoy 9 è ufficiale in Cina | l’economico con notch stondato | Snapdragon 450 e

Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 : Huawei Y7 Prime (2019) aka Huawei Enjoy 9 è sempre più vicino. Nuovi Render stampa ufficiosi e un elenco di specifiche per una scheda tecnica proveniente dal TENAA ormai abbastanza verosimile sono le ultime nuove sul nuovo entry level della casa cinese. L'articolo Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Enjoy 9 in arrivo con un display da 6 - 26 pollici con notch e 4 GB di RAM : A distanza di diverse settimane dal lancio di Huawei Enjoy 9 Plus, in Rete sono apparse le prime immagini e caratteristiche della versione "normale"

Huawei Enjoy Max e Enjoy 9 Plus sono ufficiali e continuano la tradizione positiva della serie : Huawei lancia gli smartphone Huawei Enjoy 9 Plus e Enjoy Max, dei rebrand di Honor 8X e 8X Max, anche se ci sono alcune novità tecniche.