Sfera Ebbasta | tragedia durante l' evento a Corinaldo | sei vittime e settanta feriti

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Il dolore di Sfera Ebbasta : "Profondamente addolorato". Inizia così il post di cordoglio di Sfera Ebbasta , che su Instagram ha deciso di pubblicare una nota per esprimere il dolore e la vicinanza alle giovani vittime della ...

Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona : 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti : <3 The post Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona: 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti appeared first on News Mtv Italia.

Mattia - Daniele - mamma Eleonora : ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla...

AMICI 18/ Diretta - eliminati e sfida : messaggio di cordoglio per il concerto di Sfera Ebbasta - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : AMICI 18, anticipazioni e Diretta 8 dicembre, eliminati e sfida a squadre nella nuova puntata del programma: Giordana e i suoi a rischio?

CHI SONO I 6 MORTI AL CONCERTO DI Sfera EBBASTA/ Discoteca di Corinaldo : papà distrutto 'mia figlia...' - IlSussidiario.net : Chi SONO i MORTI al CONCERTO di SFERA EBBASTA: tragedia nella Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una mamma.

Sfera Ebbasta - 6 morti a concerto Corinaldo/ Ancona - video : Salvini - 'più gente del consentito in discoteca' - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

Cosa è successo al concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) : Tutto quello che c'è da sapere sulla strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corindolo prima del concerto di Sfera Ebbasta: numero delle vittime e dei feriti, ricostruzione, indagini, polemiche sulla sicurezza e precedenti, tra cui quello di piazza San Carlo a Torino.Continua a leggere

Sfera Ebbasta annulla gli in store dopo la tragedia di Ancona : 'Fermatevi a riflettere' : Ieri sera poco dopo la mezzanotte sei persone sono decedute in un locale nelle vicinanze di Ancona, che a breve avrebbe ospitato un concerto di Sfera Ebbasta. Pochi minuti prima del previsto ingresso sul palco del rapper l'aria nella discoteca ha iniziato a permearsi di un odore acre, causato dall'ormai riconoscibile spray al peperoncino, che qualcuno ha spruzzato sotto al palco. Il panico della folla e il fuggi fuggi generale hanno determinato ...

La strage si poteva evitare : per Sfera Ebbasta venduti quasi 2000 biglietti - il doppio di quelli consentiti : Il locale aveva una autorizzazione temporanea per organizzare gli spettacoli danzanti che limitava l'accesso all' interno della discoteca a sole 900 persone. L' organizzazione dell'evento di ieri ...

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta - il racconto di alcuni testimoni : “una persona incappucciata è salita su un cubo e…” : alcuni testimoni raccontano che a causare la Tragedia sia stata una persona incappucciata salita su un cubo per spruzzare spray urticante Una persona incappucciata che sarebbe salita su un ‘cubo’ e avrebbe spruzzato uno spray e forse lanciato qualcos’altro. Sarebbe questo il racconto di diversi ragazzi presenti ieri sera alla discoteca ‘Lanterna Azzurra‘ di Corinaldo. Immediatamente dopo, secondo i testimoni, ...

Sfera Ebbasta - chi è il “re della trap” amatissimo dai giovani che doveva esibirsi nella discoteca di Corinaldo : Proprio il 7 dicembre, giorno della tragedia avvenuta a Corinaldo, Sfera Ebbasta ha compiuto 26 anni. Tatuaggi, denti d’oro, capelli colorati: Gionata Boschetti, questo il vero nome, è considerato uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni. Spopola sui social network e su Youtube, simbolo della musica trap, sottogenere musicale dell’hip hop. Inneggia ai soldi, al successo, alle donne, vestiti e accessori di marca, non mancano ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti. Venduti 1.400 biglietti per 871 posti : Articolo aggiornato alle 13,30 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...