Tennis | Albert Costa difende il nuovo format della Coppa Davis | “Tutti si lamentano ma

oasport

: Dai #raccattapalle ai #balldogs? L'esperimento si farà alla celebre Royal Albert Hall il prossimo 6 dicembre quan… - Game_Comm : Dai #raccattapalle ai #balldogs? L'esperimento si farà alla celebre Royal Albert Hall il prossimo 6 dicembre quan… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Non è un mistero. C’è tanta contrarietà circa il2019. Ilsistema, che prevede a febbraio il turno eliminatorio tra 24 squadre e poi dal 18 al 24 novembre le Finals, non entusiasma gran parte dei giocatori che in più di un’occasione hanno dichiarato chiaramente che è complicato conciliare la stagione regolare con questa novità nel calendario. In prima linea, in questo senso, il n.1 del mondo Novak Djokovic.re però questa innovazione c’è lo spagnolo, campione del Roland Garros nel 2002, vincitore di trecon la Spagna, da giocatore e da capitano e direttore delle finali che assegneranno il trofeo a Madrid: “Ora tutti si, ma era da tempo che i giocatori, che consideravano già morta questa competizione, chiedevano un cambiamento. Questa nuova formula li impegna per sole due settimane contro ...