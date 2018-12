Tav | Salvini convoca domenica i leader delle associazioni di impresa

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Bufera ecobonus. Salvini : 'No nuove tasse'. Di Maio : 'Tavolo con costruttori di auto' : Protestano costruttori e sindacati: governo chiarisca. Salvini: non ci saranno nuove tasse. Di Maio annuncia convocazione di un tavolo tecnico. Romeo, capogruppo Lega Senato: 'cambieremo norma a ...

Lega a Roma - i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno : “STavolta mi do fuoco da solo” : La Lega organizza una manifestazione in piazza del Popolo e in città compaiono dei manifesti, firmati da #Romanonfalastupida, contro il raduno voluto da Matteo Salvini. “Stavolta mi do fuoco da solo” dice Giordano Bruno, o “È un’altra coltellata” per Giulio Cesare. L'articolo Lega a Roma, i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno: “Stavolta mi do fuoco da solo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini frena i grillini : no a nuove tasse sulle auto e si alla Tav : Matteo Salvini detta la linea del Governo. “Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in Manovra,

Salvini 'Tifo sì per la Tav' : ROMA. 'Sulla Tav io tifo per il sì sempre e comunque . Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture'. Matteo Salvini lo ha detto ...

Tav - Giachino - FI - : 'Salvini mi ha detto che i lavori devono essere completati : Questo governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese". ...

Tav - gli industriali per il sì : “Costi-benefici? Risposta prima delle Europee”. E a Salvini : “Piu` impegno da parte sua” : L’analisi costi-benefici sulla Tav? Per il governo ci vorrà ancora tempo. “Ma si finisca il prima possibile”, è stata la richiesta dei tredici rappresentanti di associazioni, sindacati e professionisti della provincia di Torino favorevoli alla Tav ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. “Di Maio ci ha garantito che ci sarà una Risposta prima ...

Tweet dopo il blitz - Salvini : 'Spataro sbaglia - basTava una telefonata' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav : Salvini - "il governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì" : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "È vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...