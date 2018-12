Lecce | favori e sesso in cambio di procedimenti pilotati | arrestato pm

Processi pilotati in cambio di vacanze e favori sessuali - arrestato pm di Lecce : Pilotava i Processi in cambio di favori sessuali. Per questo motivo Emilio Arnesano, pubblico ministero a Lecce, è stato arrestato. Contro di lui anche l'accusa di aver ottenuto beni e viaggi a prezzi scontati in cambio della manipolazione delle decisioni dei procedimenti giudiziari in cui aveva un ruolo e di aver agevolato l'esame di una giovane aspirante avvocato.Nel mirino degli inquirenti il "rapporto corruttivo, consolidato e ...

Lecce - arrestato il pm Arnesano Favori e sesso per pilotare indagini : Il sostituto procuratore di Lecce Emilio Arnesano e' stato arrestato su disposizione del gip di Potenza, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto scambio di Favori con alcuni dirigenti dell'Asl salentina. In carcere e' finito anche Carlo Siciliano Segui su affaritaliani.it

Lecce - favori e sesso in cambio di processi pilotati : arrestato pm - : Il pubblico ministero Emilio Arnesano è stato arrestato per corruzione. Altre 4 persone ai domiciliari. L'uomo avrebbe garantito ad avvocati e dirigenti Asl un trattamento "di favore" durante le cause ...

"Corruzione e favori sessuali" : arrestati un pm e dirigenti sanitari a Lecce : La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza della procura di Potenza, competente sui magistrati del distretto della Corte...

Lecce - favori e sesso in cambio di processi pilotati : arrestato pm : Lecce, favori e sesso in cambio di processi pilotati: arrestato pm Il pubblico ministero Emilio Arnesano è stato arrestato per corruzione. Altre 4 persone ai domiciliari. L’uomo avrebbe garantito ad avvocati e dirigenti Asl un trattamento “di favore” durante le cause in tribunale, in cambio di barche, mazzette e prestazioni ...

Lecce - favori a luci rosse in cambio di atti giudiziari : noto pm e direttore Asl arrestati : Corruzione in atti giudiziari. Sono queste le pesantissime accuse con cui questa mattina i militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno tratto in arresto un pubblico ministero, E.A. queste le sue iniziali, operante presso il tribunale Leccese, insieme al direttore generale della Asl salentina, O.N. e ad un dirigente della stessa. Insieme a loro altre quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avviate dalle ...

Favori e prestazioni sessuali : arrestato il pm di Lecce Emilio Arnesano : Il pubblico ministero di Lecce Emilio Arnesano è stato arrestato su disposizione del gip di Potenza nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano su Favori e prestazioni sessuali ottenuti dal magistrato.Continua a leggere

Lecce - arrestato pm : favori e prestazioni sessuali per aggiustare indagini sull'Asl : Emilio Arnesano in carcere come il dirigente dell'azienda sanitaria Carlo Siciliano, ai domiliari il dg Narracci e an'avocatessa che avrebbe offerto prestazioni sessualiper farpilorarealmagistrato i procedimenti da lei seguiti

Lecce - favori e prestazioni sessuali : arrestato il pm Emilio Arnesano : Emilio Arnesano, pubblico ministero a Lecce, è stato arrestato stamani su ordine del gip di Potenza, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano su favori e prestazioni sessuali ottenuti dal magistrato. E’ stata disposto anche il sequestro di un’imbarcazione e di oltre 18 mila euro nei confronti dello stesso magistrato, “in quanto profitto del reato di corruzione”. Il gip di Potenza ha posto agli ...