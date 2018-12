Tronchetti Provera ' punge' Spalletti | ' Lautaro lo farei giocare di più Juve-Inter?

Tronchetti Provera : 'Ronaldo? Speriamo sia in serata no. Marotta ottima scelta' : Il vice presidente e Ceo di Pirelli parla di Inter ai microfoni di Sky Sport 24 e a margine della presentazione del nuovo calendario Pirelli. Un appuntamento che arriva due giorni prima il derby d'...

Tronchetti Provera : 'Inter a tratti incompleta. Lautaro giochi di più' : La presentazione del Calendario Pirelli 2019 fotografato da Albert Watson e dedicato ai sogni e alle aspirazioni, è l'occasione giusta per parlare del sogno calcistico, e quindi interista, di Marco ...

Tronchetti Provera : 'Inter - serve fortuna. Juve? La combatteremo' : Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e azionista nerazzurro, ha parlato a Sport Mediaset : 'La squadra è forte e ha un ottimo potenziale, ha solo bisogno di avere un po' di fortuna nelle prossime settimane, soprattutto in Europa. In poche settimane si capirà dove potrà ...

Tronchetti Provera : 'Ibra al Milan - siamo contenti per loro' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente della Pirelli, parla del Milan e della possibilità che i rossoneri ingaggino un campione come Zlatan Ibrahimovic. 'siamo felici per loro, avere ...

La Pirelli rinnova l’accordo con la F1 - Tronchetti Provera : “garantiamo prestazioni - sostenibilità e sicurezza” : Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli, ha commentato la notizia del rinnovo dell’accordo con la F1 “Il prolungamento della nostra partnership con Formula 1 fino al 2023 è una grande notizia. Il nuovo accordo estenderà la nostra presenza nei gran premi a 13 stagioni consecutive nell’era moderna, dopo che Pirelli era presente già nel 1950 quando il campionato mondiale vide la ...

F1 - Tronchetti Provera trova attenuanti per la stagione dell Ferrari : “la morte di Marchionne ha inciso” : Tronchetti Provera ritiene che anche la morte di Sergio Marchionne abbia avuto delle ripercussioni sulla stagione della Ferrari “La Mercedes quest’anno, soprattutto nella seconda parte del campionato, ha dimostrato una certa superiorità. Le Ferrari ancora ieri erano molto veloci, c’è un ritorno importante delle Red Bull che hanno mostrato una capacità di avere macchine molto competitive. La Ferrari è stata molto ...

F1 - Tronchetti Provera : «Gran lavoro in Ferrari - il traguardo è vicino» : ROMA - ' Hanno fatto un lavoro straordinario in Ferrari, ma il venir meno della leadership di Sergio Marchionne ha influito sul morale '. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli, ...

Tronchetti Provera e Afef si separano : finisce dopo 17 anni il matrimonio tra il manager e la modella : È finito l’amore fra Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen. L’amministratore delegato di Pirelli e la showgirl si separano. I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l’istanza di separazione ai primi di novembre al Tribunale di Milano. Il giudice Anna Cattaneo, presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l’udienza in cui il manager e l’ex modella e presentatrice televisiva dovranno trovare un ...

