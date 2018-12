Così i giovani italiani tradiscono la cucina italiana

Giovani e vecchi in camera da letto - Così scorre il tempo della vita : Nuove compagnie autorali alla ribalta. In 'Visite', poetica pièce di Riccardo Pippa/Teatro dei Gordi ispirata al mito di Filemone e Bauci, trionfa l'esprit filosofico del nuovo teatro. Sì perché i ...

'Venite in Italia e avrete un lavoro regolare' : Così ingannavano giovani nigeriane e le costringevano a prostituirsi a Reggio Calabria e ... : Tra le figure apicali del clan, che aveva ramificazioni in tutto il mondo, spicca Fred Iyamu, di 32 anni. Tutti sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tratta di esseri umani ...

SINDACATI E POLITICA/ Così Cgil - Cisl e Uil scaricano i giovani italiani : Cgil, Cisl e Uil hanno messo a punto una piattaforma unitaria in cui si prende posizione sulla manovra allo studio del Governo.

“Giovanni Attore è morto”. Il giovanissimo papà di appena 27 anni se n’è andato Così : Giovanni Attore non ce l’ha fatta. La sua vita si è interrotta a Forlì alla prime luci dell’alba. L’auto che guidava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato terribile e per Giovanni Attore non c’è stato nulla da fare. Originario di Cesana, era padre di famiglia.Erano da poco passate le 5 quando la Fiesta sulla quale era a bordo Giovanni Attore si è schiantata un’altra Ford, una Focus station wagon, in via Bertini, ...

Pensioni - Boeri : “Quota 100? Così il debito sale di 100 miliardi - danneggia giovani”. Salvini : si dimetta : Il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici ma penalizza le donne e i giovani. Lo ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L’introduzione di quota 100, ha detto, «premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pen...

Un Sinodo dei giovani per cambiare la Chiesa. Così Francesco affretta le riforme : Saranno 36 i ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno al Sinodo dei vescovi come “auditores”, cioè con diritto di parola ma non di voto. “Sono stati selezionati – ha detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale – giovani tra i 18 e i 29 anni, che contribuiranno con la loro vivace presenza a far sentire la voce di tanti loro coetanei”. In precedenza la categoria veniva riservata ai ...

Mancini da Cattelan : 'Allenare l'Italia è bellissimo - ma non è Così semplice. Chiedo un po' di pazienza per i giovani' : Hai preso una Nazionale di passaggio, contro la Polonia non hai schierato nessuno dei campioni del mondo del 2006. "Spiace che abbiano smesso, sono stati giocatori che hanno fatto la storia della ...