Un ormone della gravidanza potrebbe predire la depressione post-partum Lo studio

"È possibile che la depressione post partum si manifesti a sette mesi dal parto" - "È possibile che la depressione post partum si manifesti a sette mesi dal parto" - Cara mamma, da quanto racconta è molto probabile che i suoi sintomi siano riconducibili ad una depressione post partum. Erroneamente si crede che si possa sviluppare solo in concomitanza del parto o ...

Le donne in premenopausa rischiano la depressione, hanno il 40% di probabilità in più - Le donne in premenopausa rischiano la depressione, hanno il 40% di probabilità in più - Alcune ultime ricerche mostrano che le donne in premenopausa hanno un rischio del 40% più elevato di sviluppare depressione rispetto ad altre ... del rischio di sintomi depressivi nelle donne in ...

Chi è Valentina Persia: età, carriera, vita privata, compagno, figli, la depressione - Chi è Valentina Persia: età, carriera, vita privata, compagno, figli, la depressione - Tutto su Valentina Persia: età, carriera, biografia, vita privata, la morte del compagno, figli, la depressione.