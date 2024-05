Europee e amministrative - le informazioni sulla tessera elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle imminenti elezionie comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si invitano gli elettori a verificare se siano in possesso dellaal fine di rivolgersi tempestivamente, in caso di smarrimento, agli uffici elettorali comunali per ottenerne il duplicato, evitando affollamenti nel giorni prossimi alla votazione e per usufruire essi stessi di un servizio più rapido e funzionale. Qualora, invece, lasia già nella disponibilità dell’elettore, è necessario che questi verifichi che lastessa non abbia già esaurito, al suo interno, tutti gli spazi per la certificazione del voto. In caso contrario, infatti, lanon è più utilizzabile ed occorrerà che l’elettore si ...