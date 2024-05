È inaccettabile Fiorello - tutto il suo dolore in diretta a Viva Rai2

(Di martedì 7 maggio 2024) “Non ce la faccio più…”.ilRai 2. In genere parliamo degli interventi del mattatore siciliano come attimi di spensieratezza e gioia. Stavolta però non è così. Nella puntata del 7 maggio 2024, una delle ultime di questa stagione e forse di sempre (ne abbiamo parlato qui),si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Il presentatore, in apertura di puntata ha detto: “Siamo pronti per iniziare questa puntata, noi ci occupiamo di portare buonumore nelle case ma tante volte, quando apriamo i giornali, scopriamo che ci sono delle cose che il buonumore ce lo fanno passare”. >> “Questo è un addio”., l’annuncio inRai: “Chi vuole sa…” Il conduttore diha poi ricordato: ...

Fiorello inizia la puntata di oggi 18 aprile frizzante come sempre, ma il pubblico è scoraggiato all’idea che Viva Rai2! chiuda i battenti definitivamente il prossimo 10 maggio. “Ma come faremo …..avete creato dipendenza……,”. Fiorello sorvola e ...

Nel giorno della festa dei lavoratori Fiorello apre la puntata di Viva Rai2 con un appello sentito: “'1° Maggio, più lavori e più diritti'. Io a questo titolo faccio un'aggiunta: più sicurezza! Adesso è completo. Mai come mai in quest'ultimo ...

Strage Casteldaccia, Fiorello: "Non si può morire quando si lavora" - Strage Casteldaccia, fiorello: "Non si può morire quando si lavora" - Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - 'Non si può morire quando si lavora'. La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con un chiaro e sentito appello da ...

La popolazione è pacifista, ma viene aizzata continuamente dalla propaganda - La popolazione è pacifista, ma viene aizzata continuamente dalla propaganda - Guerrafondai si devono così chiamare coloro che non provano mai a capire i loro avversari e dicono solo che bisogna armarsi, distruggono ogni possibilità di dialogo e compromesso poi quando la ...

Raf celebra i 40 anni di carriera: annunciato il concerto evento Self Control a Milano - Raf celebra i 40 anni di carriera: annunciato il concerto evento Self Control a Milano - Raf ha annunciato un concerto evento, Self Control - da nome di uno dei suoi maggiori successi - per festeggiare i 40 anni di carriera ...