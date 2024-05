L’Isola dei Famosi - Ilary Blasi pronta a riprendersi la conduzione? La clamorosa indiscrezione

(Di martedì 7 maggio 2024) Ancora ascolti in calo per la diciottesima edizione dedei. Anche la settima puntata andata in onda ieri sera ha raccolto davanti al teleschermo poco più di due milioni di telespettatori per uno share intorno al 15%. Dati che stando a quanto riportato da TvBlog avrebbero portato Mediaset e Banijay a riflettere sul prossimo futuro, aprendo la strada a due possibili, inaspettati scenari. Il primo riguarderebbe la. Secondo la testata giornalistica, sembrerebbe che ai piani alti si stia pensando al clamoroso ritorno dinelle vesti di padrona di casa: Si vocifera di un ritorno dialladella prossima edizione dedei. Magari con qualche vero famoso ...

Niente da fare per Vladimir Luxuria . Le ultime voci, giunte in seguito alla puntata in diretta dell’Isola dei Famosi del 6 maggio, la danno sempre più vicina all’addio. Purtroppo per lei il pubblico non ha mai risposto alla grande, sul web ci sono ...

In molti si chiederanno, in queste settimane, i naufraghi dell’Isola dei Famosi , al netto delle buone intenzioni di riscoprire se stessi durante un percorso definito anche spirituale, quanto guadagnano per stare su un’isola sperduta? Ci pensa ...

"Ma cosa volete" Il "poeta" Pietro Fanelli tuona contro l'Isola dei Famosi - Doveva essere uno dei personaggi più interessanti del reality di Mediaset, invece, in poche settimane, tutto il potenziale di Pietro Fanelli è andato perso. È arrivato all' Isola dei famosi come non - famoso, presentandosi come un efebico poeta e divulgatore sui social ma subito ha mostrato il suo vero volto. Non è mai andato d'amore e d'accordo con i naufraghi, ...

Ascolti tv. la Uno bianca spinge Sottile. Formigli crolla sotto il 5% di share - L'isola dei Famosi su Canale 5 ha incollato al video 2.040.000 spettatori con il 15.8% di share. Terzo posto per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.733.000 spettatori pari al 10.9% di share.