Teatro Astra sold out per Adriana Cava | La danza | la mia vita Un viaggio nel tempo attraverso la carriera della coreografa torinese

(Di martedì 16 aprile 2024) Unnelper celebrare la bellezzaJazz, ripercorrendo un percorso artistico straordinario: “La: la mia”, in scena martedì 16 aprile alle 20,45 presso ildi Torino, festeggerà con un «out» laditricedi fama internazionale. Artisti straordinari darannoad una serata indimenticabile, in cui, musica e canto origineranno suggestioni, atmosfere uniche e ritmi stimolanti, con un’ampia rassegna di coreografie die altri importanti coreografi, ...

Andrea Zenga si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018 dove ha partecipato proprio con la ex fidanzata Alessandra Sgolastra . Dopo tre anni d’amore la coppia aveva deciso di ...

Un viaggio nel tempo per celebrare la bellezza della danza Jazz, ripercorrendo un percorso artistico straordinario: “La danza : la mia vita”, in scena martedì 16 aprile alle 20,45 presso il Teatro Astra di Torino, festeggerà con un « sold out» la ...

Teatro Astra Vicenza: Faggin ha incontrato studenti e cittadinanza - Teatro astra Vicenza: Faggin ha incontrato studenti e cittadinanza - Il Teatro astra di Vicenza diventa sempre più un punto di riferimento per la comunità. Scopri gli eventi culturali e di condivisione che offre ...

First Love Gli anni Avalanche - First Love Gli anni Avalanche - Teatro Studio Melato4 e 5 maggio 6 e 7 maggioFestival “Presente Indicativo – Milano Porta Europa”Marco D’AgostinFirst LoveGli anniAvalancheNei giorni inaugurali del Festival internazionale di teatro “ ...

The idiot. La danza di Saburo Teshigawara tra Oriente ed Occidente - The idiot. La danza di Saburo Teshigawara tra Oriente ed Occidente - In scena all'Arena del Sole di Bologna per Carne The idiot di Saburo Teshigawara. La recensione di Giulia d'Amico ...