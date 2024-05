Samuel L Jackson e Henry Golding protagonisti del thriller Head Games

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024)L.(Crazy Rich Asians) saranno idel, che sarà diretto da Anthony Mandler (Monster) da una sceneggiatura scritta da Colin Liddle (Penny Dreadful: City of Angels). Neldi fantascienza, una spia aziendale si finge chef personale per infiltrarsi nella villa di un ex fondatore di un’azienda di neuroprotesi per rubare la sua nuova invenzione. Niente è come sembra quando iniziano i giochi mentali. CAA Media Finance e Range Media Partners co-rappresenteranno le vendite negli Stati Uniti, mentre A Higher Standard gestirà tutte le vendite internazionali. L’inizio delle riprese del film è previsto per ottobre. foto da DeadlineBrian Kavanaugh-Jones e Fred Berger di ...