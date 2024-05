Internazionali d’Italia - è dery Lazio-Roma! Opelka | romanista sei l’ananas sulla pizza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) È tempo di grande tennis acon glifinalmente al via. Ma nella Capitale, quando si parla di sport, il primo riferimento resta sempre il derby fra, anche per i tennisti. Capita dunque che, Reilly, tennista americano, diventi l’eroe della tifoseria biancoceleste per un giorno. Tommy Paul, tennista americano e amico di, lo ha taggato sotto una serie di foto postate su Instagram riguardanti un allenamento asvolto con un outfit biancoceleste e la scritta: “forza”. La risposta diè stata pungente… per i tifosi della: “nista ananas”, ha commentato. In risposta ...