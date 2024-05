Lei non rappresenta la normalità - Lo diceva anche Hitler | Vannacci-Za - rissa in diretta tv

(Di martedì 7 maggio 2024) A Quarta Repubblica, talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Nicola Porro tutti i lunedì sera, c'è stato un Robertoa 360°. Il generale è candidato della Lega alle prossime elezioni al Parlamento europeo e, in merito alle proteste sempre più numerose nelle università di mezzo mondo in sostegno di Gaza, non si sente preoccupato e ha derubricato il tutto colorando queste rimostranze con il colore politico delle sinistre: “Le bandiere palestinesi vengono fuori in tutte le manifestazioni di sinistra. Non sono impaurito ma sottolineo che sono delle minoranze che manifestano che sono molto chiassose ma nonno il senso comune”. Poi, vista la presenza in studiodi Alessandro Zan, candidatolui alle europee e, per giunta, nello stesso collegio di ...

(Adnkronos) – "Come gay, non rappresenta la normalità". Il generale Roberto Vannacci , candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, si rivolge così a Alessandro Zan, esponente del Pd, durante Quarta Repubblica su Rete4. "Lei sta dicendo cose che ...

Scontro tra il generale e l'esponente del Pd: "Hitler parlava così" "Come gay, non rappresenta la normalità". Il generale Roberto Vannacci , candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, si rivolge così a Alessandro Zan, esponente del Pd, ...

(Adnkronos) – "Come gay, non rappresenta la normalità". Il generale Roberto Vannacci , candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, si rivolge così a Alessandro Zan, esponente del Pd, durante Quarta Repubblica su Rete4. "Lei sta dicendo cose ...

"Come gay non rappresenta la normalità ", " Nazista ". Lite Vannacci - Zan in tv - Replica Vannacci: "Ma certo che lo dico - afferma senza indugi - io non ritratto mai nulla: lei come omosessuale non rappresenta la normalità. É solo una espressione statistica". Attenzione, però: il ...

Vannacci a Zan: "Lei gay non rappresenta normalità" - "Come gay, non rappresenta la normalità". Il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, si rivolge così a Alessandro Zan, esponente del Pd, durante Quarta Repubblica su Rete4. "Lei ...