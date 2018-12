Con New Amsterdam l' NBC critica il sistema sanitario americano dopo le riforme di Trump

In India arriva il primo spot Contro le fake news su WhatsApp : Sta andando in onda in India il primo spot commerciale che mette in guardia dal fenomeno delle fake news che imperversano su WhatsApp. L'articolo In India arriva il primo spot contro le fake news su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

New York : perdite Consistenti per Abercrombie & Fitch : Affonda sul mercato la società americana dell'abbigliamento giovanile , che soffre con un calo del 3,97%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore ...

New Amsterdam - trama seConda puntata : Max in prima linea : Anticipazioni New Amsterdam, seconda puntata: una situazione difficile New Amsterdam, il nuovo medical drama proveniente d’oltreoceano, ha debuttato ieri sera su Canale5 riscuotendo un discreto successo. I primi episodi sono stati seguiti da 2.913.000 telespettatori pari al 13,6% di share. La serie americana racconta la storia vera di Eric Manheimer, ex direttore del più grande ospedale pubblico di New York, il Bellevue Hospital. Il ...

New Amsterdam - SeConda Puntata : Laurem Bloom Viola il Protocollo dell’Ospedale! : New Amsterdam, trama Seconda Puntata: Il dottor Goodwin si sottoporrà ad una seduta di radiazioni. Ma la terapia ha successo, il cancro non si è diffuso nel corpo! Arrivano in ospedale diversi bambini colpiti da arma da fuoco dalla polizia. Dopo un arresto cardiaco Malik muore, e il fratello colpisce il dottor Max Goodwin ad un occhio! La nuova serie tv americana New Amsterdam ambientata tra le corsie di uno degli ospedali più importanti degli ...

New Amsterdam - su Canale 5 il medical drama Contro i poteri forti

Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5 : ecco cosa succede nella seConda puntata : New Amsterdam: quando andrà in onda la seconda puntata? Dopo il debutto su Canale 5, la nuova serie tv New Amsterdam torna con due nuovi episodi. L’appuntamento con le nuove puntate del medical drama andranno in onda la prossima domenica 9 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Nelle […] L'articolo Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5: ecco cosa succede nella seconda puntata proviene da Gossip e ...

Anticipazioni New Amsterdam seConda puntata : inizia la chemio per la moglie del dottore : Debutta su Canale 5 la nuova serie tv dal titolo New Amsterdam che da stasera prenderà ufficialmente il posto de L'Isola di Pietro la serie tv di grande successo che ha visto protagonista Gianni Morandi. Questo nuovo medical drama, punta a bissare il successo che quest'estate ha ottenuto su Raiuno la serie televisiva The Good Doctor, vera rivelazione degli ultimi anni. La trama della seconda puntata in onda domenica prossima 9 dicembre rivela ...

Manovra - l’eConomista : “Per tornare a crescere serve un New deal : spostare 16 miliardi in investimenti sulle piccole opere” : “Il governo sposti tutte le risorse della legge di Bilancio sugli investimenti. Non vuol fare le grandi opere? Si concentri su quelle piccole: metta a posto le scuole e le strade, adegui alle norme antisismiche tutti gli edifici pubblici, rifaccia le carceri per dare spazi consoni ai detenuti. Così si crea lavoro e diventa molto più facile trattare con l’Europa sul deficit. In parallelo riduca le stazioni appaltanti a un centinaio e per ...

Cast e personaggi di New Amsterdam su Canale 5 il 2 dicembre : la sanità americana Con un sapore nuovo : Cast e personaggi di New Amsterdam sono pronti ad alzare il velo sulla sanità americana dandogli un sapore diverso da quello a cui altri medical drama ci hanno abituato. Non ci saranno dottori pronti a sedurre specializzandi (o il contrario) tra una stanza e l'altra dell'ospedale, non ci saranno dottori autistici ma geni nella chirurgia e nemmeno un diagnosta pronto ad intervenire al di sopra di tutto e tutti, in New Amsterdam ci sono Il dottor ...

NBA - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vinCono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...

La formazione ufficiale della classe di Amici 18 Con due new entry e la sfida diretta per Giordana Angi : Nella puntata di oggi 1 dicembre, è stata formata la classe di Amici 18. Dopo la coreografia eseguita dai professionisti, Maria De Filippi mostra un filmato sulla settimana trascorsa in cui i ragazzi hanno iniziato a pensare a eventuali sfide dirette per il pomeridiano, sotto suggerimento del programma. Chi perde va a casa, chi vince entra a far parte della classe di Amici 18. Iniziano le prime proposte, tra cui quella di Giacomo-Eva che ...

NBA - weekend su Sky Sport : sabato Con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

Uomini e Donne news - intervista a Irene Capuano : il paragone Con Sara Affi Fella e Giulia De Lellis : Uomini e Donne, intervista a Irene Capuano: analogie e confronti con Sara Affi Fella e Giulia De Lellis Irene Capuano è stata una delle corteggiatrici più messe in discussione da Luigi Mastroianni. Il motivo? Il tronista, pur dichiarandosi inizialmente molto interessato, non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento della ragazza sui social. I dubbi, successivamente, lo hanno portato […] L'articolo Uomini e Donne news, intervista ...